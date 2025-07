Estratégias para lidar com o Alzheimer são tema de palestra na UFSCar

No dia 15 de julho, o Laboratório de Pesquisa em Saúde do Idoso (LAPESI) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em parceria com a Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAZ) de São Carlos, promove a segunda atividade da oficina para cuidadores e familiares de pessoas idosas deste ano. A palestra, intitulada "Estratégias de manejo para comportamentos desafiadores na doença de Alzheimer", será conduzida pela gerontóloga Anabel Machado e é destinada a cuidadores, familiares e demais pessoas interessadas pelo assunto.

A proposta é oferecer orientações práticas e acolhedoras para situações desafiadoras no cotidiano do cuidado, promovendo também um espaço de troca entre os participantes. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas por meio de formulário online, disponível aqui.

O evento é online e ocorre a partir das 20 horas, com transmissão pelo canal da oficina no YouTube.

Leia Também