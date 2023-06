Estradas da região de São Carlos e Descalvado apresentam maior incidência de neblina

Neblina - Crédito: divulgação

Levantamento feito pela ARTESP - Agência de Transporte do Estado de São Paulo aponta os principais trechos rodoviários da malha concedida de 11,1 mil quilômetros sujeitos a neblina. O mapeamento mostrou a existência de 294 segmentos rodoviários em que o fenômeno atmosférico é comum (veja a lista completa aqui), dos quais 20 pontos ficam na região Central do Estado (confira tabela abaixo). Os trechos rodoviários com alta incidência de neblina na região atravessam, no total, 6 municípios, sendo Descalvado e São Carlos os com mais pontos sujeitos a ocorrências deste tipo.

Os meses mais frios do ano são marcados pela maior incidência de neblina, que aparece principalmente nas primeiras horas do dia e no final da tarde. A condição climática interfere na visibilidade e deixa a pista menos aderente, por conta da umidade. Isso pode causar acidentes de colisão e choques contra outros veículos ou obstáculos como guard-rails e muretas de proteção.

"Durante a época de outono e inverno, a neblina é uma condição climática comum, que deve ser mapeada para que as concessionárias, junto com o apoio da ARTESP, possam realizar ações de segurança, com o objetivo de garantir que o usuário tenha uma viagem tranquila. Recomenda-se que o motorista redobre a atenção e reduza a velocidade na pista”, comenta Milton Persoli, diretor geral da ARTESP.

Pontos com maior incidência de neblina na região

LOCALIZAÇÃO

MUNICÍPIO(S)

SP-215 –Rod. Vicente Botta/Rod. Doutor Paulo Lauro

km 87,95 ao km 88,45

Porto Ferreira

km 93,03 ao km 94,43

Porto Ferreira

km 100,59 ao km 101,09

Porto Ferreira

km 104,97 ao km 105,47

Descalvado

km 108,77 ao km 109,27

Descalvado

km 115,03 ao km 115,53

Descalvado

km 123,03 ao km 123,85

Descalvado

km 125,99 ao km 126,49

Descalvado

km 134,37 ao km 134,87

São Carlos

km 137,03 ao km 137,52

São Carlos

km 142,55 ao km 143,05

São Carlos

km 146,45 ao km 146,95

São Carlos

SP-255 – Rodovia Engenheiro Antônio Machado Sant’Anna

Km 65 ao km 67,5

Américo Brasiliense

SP-310 – Rodovia Washington Luiz

km 204 ao km 209

Itirapina

km 209 ao km 219

Itirapina/São Carlos

km 222 ao km 227,8

São Carlos

SP-318 – Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto

km 248 ao km 251

São Carlos

km 264 ao km 268

Américo Brasiliense

km 272 ao km 274

Américo Brasiliense

SP-330 - Rodovia Anhanguera

km 247 ao km 254,8

Santa Rita do Passa Quatro

Em caso de baixa visibilidade, redobre a atenção

Para evitar transtornos, a ARTESP recomenda que o motorista tome cuidados redobrados, principalmente nos horários com mais neblina.

Reduza gradualmente a velocidade ao perceber os primeiros sinais de neblina;

Mantenha uma distância segura do veículo à frente;

Acenda os faróis baixos – tanto de dia quanto à noite. Já o farol alto, independente do horário, dificulta a visibilidade pela grande dispersão de luz emitida sob neblina;

Não pare o veículo no acostamento;

Nunca pare na pista;

Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento;

Use a pintura de faixa da pista como referência do caminho a seguir;

Fique atento a sinais sonoros externos que possam indicar uma situação atípica à frente como buzinas, sirenes e som de colisão. Para isso, deixe a janela aberta, ainda que parcialmente;

Evite uso de aparelhos que possam dispersar a atenção;

Troque periodicamente as palhetas e deixe o para-brisa limpo;

Deixe o para-brisa limpo;

Mantenha o vidro aberto ou ligue a ventilação dentro do carro para não embaçar os vidros;

Caso julgue não ter condições de visibilidade para seguir viagem, pare somente em locais seguros como postos de abastecimento e SAUs (Serviço de Atendimento ao Usuário).

Ações na região

Em caso de neblina, as concessionárias responsáveis pelas rodovias da malha concedida do Estado sinalizam a condição nos Painéis de Mensagens Móveis (PMVs), para que o motorista redobre a atenção e reduza a velocidade para que em caso de emergência tenha tempo hábil de parar o carro sem se envolver em um acidente.

Leia Também