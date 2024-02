Estradas da Eixo SP não registram mortes durante o Carnaval

SIGA O SCA NO

Rodovia Washington Luís - Crédito: Eixo-SP

A Eixo SP não registrou mortes nas 12 rodovias administradas pela Concessionária, neste Carnaval. A Operação foi encerrada às 23h59 desta quarta-feira (14) sem nenhuma vítima fatal no balanço. O dado positivo segue uma sequência de queda no número de mortes nas estradas verificada nos últimos dois anos, durante o feriado de Carnaval. Em 2022, foram três mortes registradas. No ano passado, foram duas. E neste ano, não houve registro.

A coordenadora de Operações da Eixo SP, Raquel Fernandes Monteiro, ressaltou a relevância dos resultados. Segundo ela, todo o trabalho preventivo realizado pela Concessionária e pela Polícia Militar Rodoviária visa justamente reduzir ao máximo o número de acidentes e, consequentemente, evitar que mortes ocorram nas rodovias. A ausência de vítimas fatais no balanço da Operação, segundo ela, é um indicativo de que o trabalho está no caminho certo.

Durante os seis dias da Operação Carnaval, equipes da Eixo SP atenderam a 2.397 chamados dos usuários. Entre os serviços mais requisitados estão a inspeção de tráfego, com 941 atendimentos, e solicitação de socorro para atender casos de pane mecânica, pneu furado, pane elétrica e outros; foram 695 chamados. O serviço de guincho oferecido pela Concessionária foi solicitado 561 vezes em todo o trecho concedido, que vai de Piracicaba, na região Central, a Panorama, no extremo oeste paulista.

Durante o feriado prolongado, passaram pelas praças de pedágio em todo o trecho administrado pela Eixo SP cerca de 1,4 milhão de veículos. O volume ficou acima do que havia sido previsto pela Concessionária.

Da asessoria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também