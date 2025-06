Estrada do 29 será interditada nesta sexta-feira para supressão de árvores

Estrada 29 - Crédito: Google Maps

A Seção de Fiscalização de Trânsito (SFOT/SMSPMU) informa que a Vicinal Guilherme Scatena será interditada nesta sexta-feira, dia 13 de junho, das 7h30 às 17h, para a realização de poda e supressão de árvores de eucalipto, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Conservação e Qualidade Urbana (Processo nº 21898/2024-MPSP).

Durante o período de interdição, o desvio no sentido Embrapa–Centro será feito pela Estrada Vicinal CRT 167-D (Horto Florestal), Rua Dr. Manoel Fragoas, Avenida Comendador Oscar Ferreira e Avenida Capitão Luiz Brandão (São Carlos 8).

Já o desvio no sentido Centro–Embrapa ocorrerá pelo interior da UFSCar, com entrada pelo portão principal e saída pelo portão Babilônia, também no Horto Florestal. Ônibus, carretas e caminhões de grande porte não poderão acessar o campus da UFSCar, devendo seguir o desvio via Avenida Capitão Luiz Brandão, Avenida Comendador Oscar Ferreira, Rua Dr. Manoel Fragoas, até o Horto Florestal.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar e garantir a fluidez do tráfego durante todo o dia.

