“Estou sem palavras. É uma sensação indescritível”, afirma morador do Residencial Itatiaia

Crédito: Marcos Escrivani

O operador industrial Antonio Pedro Souza, 38 anos, a esposa Jaqueline Oliveira, 30 anos e as filhas Julia, 12 anos e Leandra, 3 anos integram a família que recebeu das mãos do prefeito Airton Garcia (PSB) as primeiras chaves do Residencial Itatiaia.

Após a cerimônia oficial, acompanhados de integrantes da Construtora Infratécnica, a família e o chefe do Executivo foram conhecer a casa, enfeitadas com bexigas que fizeram a alegria da pequena Leandra.

O casal não se cabia em felicidade. O motivo? A primeira casa própria da família. “Eu sempre paguei aluguel. Nunca tive uma moradia que pudesse dizer que era minha”, disse o emocionado pai de família. “Minha primeira casa significa a minha vida e da minha esposa e filhas. Vou passar o Natal dentro dela. Vai ficar marcado para o resto da minha vida. Sai do aluguel”, repetiu.

Antonio falou agora que sua preocupação será investir em sua casa. Fará melhorias, mas sem especificar quais seriam. “Hoje posso adiantar que dentro do meu orçamento está a preocupação em saldar o quanto antes o financiamento”, garantiu. “A princípio, é de 25 anos. Mas quero tentar pagar em até 10 anos”, previu.

SEM PALAVRAS

A dona de casa Jaqueline não escondia a emoção. Caminhou em todos os cômodos, gostou do que viu e tentou definir o que sentia.

“É difícil dizer. A gente fica sem palavras. Saber que a partir de agora deixaremos de pagar o aluguel e o dinheiro será a mensalidade da casa própria, é indescritível. Uma sensação única. Tem que esperar cair a ficha”, resumiu.

