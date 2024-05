Estimativa é de que mais de 406 mil veículos utilizem as rodovias da região no Corpus Christi

A concessionária EcoNoroeste calcula que, no feriado prolongado de Corpus Christi, entre os dias 29 deste mês, próxima quarta-feira, e 2 de junho, domingo, aproximadamente, 406 mil veículos passarão pelas rodovias administradas pela empresa – Washington Luís (SP-310), Brigadeiro Faria Lima (SP-326) e Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil (SP-333).

Na região de Catanduva, São José do Rio Preto e Mirassol, espera-se um movimento superior a 72 mil veículos, enquanto para São Carlos, Araraquara e Matão serão, aproximadamente, 175. mil. Na Rodovia Faria Lima, entre Matão e Bebedouro, a expectativa é de 89.402 mil veículos leves e pesados. Entre Borborema e Jaboticabal, o fluxo deverá chegar a 69 mil veículos nos quatro dias de feriado.

“Os horários com maior movimento deverão ser o final da tarde e início da noite de quarta-feira (29/05), a manhã da quinta-feira (30/05), dia de Corpus Christi, e a tarde de domingo (02/06)”, comenta Luiz Tavares, gerente de Atendimento ao Usuário da EcoNoroeste.

Nesse período, a concessionária disponibilizará uma estrutura de 13 ambulâncias, dez guinchos leves e cinco pesados e dois caminhões boiadeiros para recolhimento de animais que estiverem soltos nas pistas. Além disso, sete viaturas de Inspeção de Tráfego estarão nas rodovias 24 horas por dia para monitorar o trânsito, prestar atendimento e socorro ao usuário e garantir maior segurança viária.

Usuário tem 14 bases de atendimento nas rodovias

É importante lembrar que há 14 bases do Serviço Atendimento ao Usuário (SAUs) distribuídas ao longo das rodovias administradas pela empresa (SP-310, SP-326 e SP-333). Para solicitar serviços operacionais ou obter informações sobre condições de tráfego é possível ligar ou enviar mensagens por WhatsApp, a qualquer hora do dia, para o número 0800-326-3663.

As rodovias da EcoNoroeste contam com um sistema de monitoramento 24 horas, que permite o sensoriamento do tráfego nos principais pontos do complexo viário, integrado através do sistema de transmissão de dados ao Centro de Controle de Operações (CCO). Este, por sua vez, coordena e controla todas as atividades, em tempo real, 365 dias por ano. Isso faz parte de um complexo de comunicação que inclui 443 câmeras de CFTV (Circuito Fechado de Televisão), 54 SATs (Sistemas de Análises de Tráfego), 816 Telefones de Emergência (Call Box), dez Painéis de Mensagem Variável (PMVs) fixos e dez móveis, além de atendimento via 0800 e WhatsApp.

Meios de pagamento

Os motoristas que trafegarem pelos trechos administrados pela EcoNoroeste no feriado poderão efetuar o pagamento dos pedágios com cartões de crédito e débito por aproximação. Para aqueles que utilizam TAGs de pagamento automático, há 5% de desconto. Para carros de passeio que usam TAG e circulam com frequência pelo trecho, os descontos são progressivos e podem ser bem maiores por conta do DUF (Desconto Usuário Frequente).

Cronograma de obras

Em função do volume de tráfego previsto para o feriado prolongado, a execução de obras e a conservação de rotina terão programação restrita na quarta-feira, quinta-feira e domingo. Nestes dias, elas acontecerão somente em caráter emergencial. Por isso, não há previsão de fechamento de acessos.

