Estelionatários estão usando patio da Água Fria para aplicar golpes

Pátio Municipal da Água Fria - Crédito: Arquivo/SCA

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e o Pátio Municipal, localizado na Rodovia Washington José Pera (Água Fria), estão recebendo diversas pessoas solicitando informações sobre a retirada de veículos adquiridos pela empresa "São Carlos Leilões". Informamos que não foi realizado recentemente nenhum leilão de veículos pela Prefeitura de São Carlos no Pátio Municipal e que as informações constantes na internet sobre o endereço da empresa não são verdadeiras. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito desconhece a existência dessa empresa "São Carlos Leilões".

As pessoas procuraram o Pátio Municipal com o comprovante de pagamento solicitando a retirada do veículo, porém o veículo não existe.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3307-8821.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também