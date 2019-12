Estapar e Fundo Social de Solidariedade realizam edição especial do “Dia do Estacionamento Solidário”

A Estapar, empresa responsável pela administração dos serviços da Área Azul Digital de São Carlos, realizará na próxima sexta-feira, 20 de dezembro, uma edição extra do Dia do Estacionamento Solidário. Essa iniciativa, em especial, visa atender uma demanda especifica da cidade para o final do ano. Promovida em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, a ação consiste no repasse do valor correspondente a arrecadação, na data estabelecida, com o uso das vagas no estacionamento rotativo para a compra de cestas básicas que serão doadas para entidades assistenciais do município.

O usuário que pagar o tíquete no terminal de autoatendimento ou pelo aplicativo Vaga Inteligente contribuirá diretamente com a ação, que beneficiará famílias em situação de vulnerabilidade social. Na ocasião, a equipe da Estapar utilizará camisetas personalizadas e distribuirá folhetos com informações sobre a iniciativa. A companhia estabelece, em conjunto com a Prefeitura, datas para realização das ações, contudo essa será uma nova oportunidade para que a empresa possa realizar uma ação social na cidade de São Carlos.

O diretor da Estapar, Adelcio Antonini, reforça que o Dia do Estacionamento Solidário é uma importante ferramenta de transformação. “A doação pode promover mudanças na vida dos cidadãos, tanto que optamos por realizar uma edição extra, justamente pensando no bem-estar da população local. Dessa maneira contribuímos positivamente com a sociedade e oferecemos boas oportunidades para o desenvolvimento social”.

Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade será mais uma oportunidade para ajudar os são-carlenses que estão em situação de vulnerabilidade social. “Agradeço a empresa pela iniciativa e com certeza esses alimentos vão chegar à mesa de quem realmente necessita. Acabamos de entregar 1.500 brinquedos para crianças carentes com a arrecadação de duas edições do Dia do Estacionamento Solidário e agora com essa edição especial vamos conseguir levar alimentos para as famílias que neste momento precisam dessa ajuda, possibilitando um natal mais alegre”, disse a presidente Lucinha Garcia.

