Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de agente de informações turísticas

Crédito: Freepik

As inscrições para o curso gratuito de Agente de Informações Turísticas (AIT) estão abertas em São Carlos até o dia 22 de agosto. A iniciativa é promovida pelas secretarias municipais de Cultura e Turismo e de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com o SENAC.

Os interessados devem se inscrever presencialmente na Casa do Trabalhador “Antônio Cabeça Filho” (Avenida São Carlos, 1.839 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. É necessário apresentar RG e CPF — ou outro documento oficial com foto — e ter, no mínimo, o Ensino Fundamental II (mesmo que incompleto). O curso oferece 30 vagas.

As aulas serão realizadas de 25 de agosto a 13 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h, no Departamento de Economia Solidária (Rua José Bonifácio, 885 – Centro).

O profissional formado poderá atuar como porta-voz da cidade, repassando informações sobre atrativos, roteiros, história e eventos a turistas, visitantes e moradores. As oportunidades de trabalho incluem aeroportos, rodoviárias, hotéis, agências de viagens e pontos turísticos.

Segundo a organização, o objetivo é capacitar profissionais para atender às demandas do setor turístico com excelência no atendimento, contribuindo para oferecer a melhor experiência ao visitante.

Leia Também