Estão abertas as inscrições para doutorado em estatística oferecidas pela USP e UFSCar

Estão abertas, até dia 13 de maio, as inscrições para o processo seletivo de doutorado do Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística (PIPGEs) , resultado de uma parceria entre o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, e o Departamento de Estatística da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) . A candidatura deve ser realizada exclusivamente pelo site do programa .

O edital prevê a oferta de dez vagas, parte delas destinadas a ações afirmativas, com duas vagas para candidatos autodeclarados pretos ou pardos, uma para indígenas e uma para pessoas com deficiência. Podem participar da seleção pessoas com título de mestre em estatística, matemática, ciências de computação, física ou áreas afins, desde que a conclusão seja comprovada até os dados da matrícula, previstos para o período de 21 a 23 de julho. Os candidatos com diploma obtido no exterior deverão providenciar a equivalência ou o reconhecimento nacional do título com antecedência.

Para se inscrever, basta acessar o formulário neste link: https://icmc.usp.br/e/a4e0c . Já para ler o edital completo, faça o download do documento neste link: https://icmc.usp.br/e/a6029 .

Seleção – A seleção será realizada em duas etapas: eliminatória e classificatória. Na fase eliminatória, serão avaliados o histórico escolar da pós-graduação (peso 4), o Currículo Lattes (peso 4), o tempo de titulação do mestrado (peso 1) e o resumo do projeto de pesquisa com aderência às linhas do programa (peso 1). Apenas os candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 6 seguirão para a fase classificatória, que consistirá em entrevista remota, a ser realizada entre os dias 16 e 20 de junho.

O resultado final, com a convocação para matrícula e eventual lista de espera, será divulgado até dia 2 de julho. Os candidatos aprovados deverão confirmar o interesse na vaga até 7 de julho, e os melhores apresentados poderão receber bolsas. Tendo vagas remanescentes, uma chamada única da lista de espera será realizada até 9 de julho.

Sobre o PIPGes – Criado em 2013, o PIPGEs oferece várias linhas de pesquisa, entre elas aprendizado de máquina (aprendizado de máquina), modelos de regressão, inferência estatística e probabilidade e processos estocásticos. O objetivo principal é a formação de pesquisadores com atuação direta na modelagem, descrição e avaliação de específicos aleatórios, assim como sua aplicação na indústria, na medicina e na biologia, entre outras áreas.

Além disso, o Programa estimula o ambiente científico promovendo seminários regulares de pesquisa e, anualmente, realiza o Programa de Verão em Estatística e o Workshop de Métodos Probabilísticos e Estatísticos.

Outros programas – Além dos PIPGEs, o ICMC oferece duas outras opções de mestrado e doutorado acadêmico : o Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional e o Programa de Pós-Graduação em Matemática . Há, ainda, duas opções de pós-graduação profissionais: o Mestrado Profissional em Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria (MECAI) , oferecido pelo Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI), e o Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (ProfMat) , oferecido em parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). Além de diversas modalidades de especializações.

