Estado de saúde de Airton é grave, mas estável, segundo a Santa Casa

Airton Garcia - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O ex-prefeito Airton Garcia está internado na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa. Ele deu entrada no hospital nesta quinta-feira (11), trazido pelo SAMU após uma parada cardiorrespiratória em sua residência.

Os exames iniciais mostraram alterações compatíveis com o agravamento da condição renal crônica do paciente, além de alterações cardíacas. Por esse motivo, ele foi submetido a um procedimento de cateterismo.

Segundo a Santa Casa, o paciente vem recebendo cuidados intensivos e, apesar da gravidade do caso, segue estável.

