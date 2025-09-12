(16) 99963-6036
sexta, 12 de setembro de 2025
Cidade

Estado de saúde de Airton é grave, mas estável, segundo a Santa Casa

12 Set 2025 - 08h12Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Airton Garcia - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraAirton Garcia - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O ex-prefeito Airton Garcia está internado na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa. Ele deu entrada no hospital nesta quinta-feira (11), trazido pelo SAMU após uma parada cardiorrespiratória em sua residência.

Os exames iniciais mostraram alterações compatíveis com o agravamento da condição renal crônica do paciente, além de alterações cardíacas. Por esse motivo, ele foi submetido a um procedimento de cateterismo.

Segundo a Santa Casa, o paciente vem recebendo cuidados intensivos e, apesar da gravidade do caso, segue estável.

Leia Também

Trabalhadores da Electrolux vão avaliar nova proposta da empresa neste domingo
Acordo coletivo11h01 - 12 Set 2025

Trabalhadores da Electrolux vão avaliar nova proposta da empresa neste domingo

Maria Aires assume presidência do PSB em São Carlos
Partidos10h26 - 12 Set 2025

Maria Aires assume presidência do PSB em São Carlos

UFSCar coordena coleta de microbioma oceânico na América do Sul
Cidade08h34 - 12 Set 2025

UFSCar coordena coleta de microbioma oceânico na América do Sul

Linha extra Azulville/CEME/Centro é desativada com retorno do CEME
Cidade17h45 - 11 Set 2025

Linha extra Azulville/CEME/Centro é desativada com retorno do CEME

Ingresso solidário do Rodeio arrecada 15 mil itens de higiene em São Carlos
Sucesso 17h30 - 11 Set 2025

Ingresso solidário do Rodeio arrecada 15 mil itens de higiene em São Carlos

Últimas Notícias