Estado abre inscrições para PMs da reserva atuarem em escola cívico-miltar em São Carlos

Escola Arlindo Bittencourt - Crédito: redes sociais

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) abriu processo seletivo para a contratação de policiais militares da reserva interessados em atuar como monitores e monitores-chefes em unidades escolares que adotarão o modelo cívico-militar a partir do segundo semestre deste ano.

Em São Carlos, três vagas estão disponíveis na Escola Estadual Professor Arlindo Bittencourt. O edital do processo seletivo foi publicado no último dia 18 de junho, e as inscrições seguem abertas até o dia 30 deste mês. Os interessados devem se cadastrar pelo site bancodetalentos.educacao.sp.gov.br.

Após a inscrição, os candidatos passarão por uma análise de títulos e documentos por parte de uma banca avaliadora. Em seguida, será feita a verificação da vida pregressa dos inscritos pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP). Os classificados também serão entrevistados por uma comissão formada por representantes da diretoria de ensino e da escola escolhida.

O resultado final será divulgado no dia 5 de agosto, com o início das contratações previsto para ocorrer entre os dias 6 e 20 do mesmo mês. Os profissionais selecionados começarão a atuar nas escolas no dia 25 de agosto.

Perfil exigido

Os monitores-chefes terão a responsabilidade de apoiar a direção na implantação do modelo cívico-militar, supervisionar os monitores, coordenar atividades cívicas e pedagógicas, garantir a disciplina de acordo com as diretrizes do programa e zelar pela apresentação dos alunos e da equipe.

Já os monitores atuarão diretamente com os estudantes, acompanhando a rotina escolar, incentivando o civismo, promovendo valores como respeito, ética e disciplina, além de acompanhar atividades escolares e garantir o cumprimento das normas do ambiente.

O perfil exigido para os cargos inclui liderança, disciplina, boa comunicação, equilíbrio emocional e proatividade. Também é essencial ter um bom relacionamento interpessoal e compromisso com o clima organizacional da escola.

Remuneração

A remuneração será paga por diária, no valor de R$ 301,70 para jornadas de 8 horas com carga horário máxima de 40 horas semanais. Caso o turno seja inferior a esse período, o valor será proporcional. Monitores-chefes poderão receber adicional de 10%, conforme a patente do militar.

Cronograma do processo seletivo

17 a 30/06 – Inscrições

01 a 04/07 – Análise de títulos

08/07 – Divulgação da análise de títulos

09 a 11/07 – Período de recursos

15/07 – Resultado dos recursos

16 a 23/07 – Análise da vida pregressa

24 a 31/07 – Entrevistas

05/08 – Divulgação final

06 a 20/08 – Convocação dos aprovados

25/08 – Início das atividades nas escolas

Funções dos monitores, segundo o edital

Estimular o sentimento de amizade e solidariedade entre os alunos;

Atuar na rotina escolar, auxiliando tanto no cumprimento dos horários previstos como no desenvolvimento de atitudes e valores;

Contribuir para a formação ética, afetiva, social e simbólica dos alunos;

Colaborar na solução dos conflitos entre as pessoas no ambiente escolar com base no diálogo, na negociação e na comunicação não violenta;

Participar da elaboração e da execução do Projeto Valores Cidadãos da escola;

Orientar e motivar os alunos a se dedicarem às atividades escolares;

Desenvolver nos alunos o espírito de civismo, estimulando o culto aos símbolos nacionais e o respeito às instituições;

Manter-se bem uniformizados e com boa apresentação pessoal;

Acompanhar a entrada e a saída dos alunos na escola;

Ensinar a correta utilização dos uniformes aos alunos de acordo com as orientações previstas;

Entoar os hinos cívicos junto aos alunos;

Orientar e acompanhar as atividades dos líderes de classe;

Elogiar os alunos por atitudes positivas, preocupando-se em não desmerecer os demais;

Conferir a presença dos alunos após receber a apresentação das turmas pelos líderes de classe;

Acompanhar as turmas durante as formaturas e os deslocamentos para as salas de aula e outras atividades escolares;

Garantir que todos os alunos tomem conhecimento de orientações, informações e avisos;

Coordenar e acompanhar as refeições dos alunos;

Sempre que for necessário conversar com um aluno reservadamente e acompanhado de outro monitor(a) ou educador(a);

Manter uma relação de camaradagem com os alunos, de forma respeitosa e condizente com a função;

Acompanhar se o aluno está faltando à alguma atividade sem autorização, orientando-o a comparecer à atividade o mais rápido possível;

Realizar rondas internas, com a finalidade de verificar se algo atenta contra a segurança dos alunos;

Zelar pela disciplina escolar, de acordo com o Guia de Conduta e Atitudes dos Alunos das Ecims (Escolas Cívico-Militares).

