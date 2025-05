Estádio do Ruy Barbosa completa 93 anos

O Estádio do Ruy Barbosa: cemitério, universidade e centro de cultura e lazer durante 93 anos de história - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Há exatamente 93 anos, no dia 22 de maio de 1932, foi realizada a partida inaugural do Campo do Ruy Barbosa. A partida inaugural marcou a derrota por 1 x 4 do time são-carlense para o São Paulo da Floresta, time da capital que foi o embrião do São Carlos Futebol Clube. Somente 25 anos depois, em 1957, a Prefeitura de São Carlos iniciou a construção do estádio, que foi inaugurado em 4 de novembro de 1958.

Em 2001 o estádio foi desativado como campo de futebol e hoje abriga a FESC (Fundação Educacional de São Carlos), que desenvolve várias atividades culturais e esportivas. No lugar do campo de futebol existe hoje uma pista de caminhada e uma academia ao ar livre e uma piscina aquecida e salas de aulas de palestras. O local também recebe shows e abriga festas, como a junina.

A FESC da Vila Nery conta com um amplo espaço, são 16.000 m², com muita área verde e um espaço saudável para todas as idades. A Pista de Saúde é adequada para caminhadas e corridas individuais, com equipamentos para exercícios físicos, academia ao ar livre, permanecendo aberta ao público todos os dias: de 2ª a 6ª feira, das 6h às 21h e aos sábados, domingos e feriados, das 6h às 21h. Já a biblioteca funciona de 2ª a 6ª feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.

O local também abriga um dos campus da UATI (Universidade da Terceira Idade), onde idosos praticam várias atividades educacionais, culturais e esportivas.

Antes de ser estádio, o local abrigou o segundo cemitério de São Carlos. Isso ocorreu porque, para atender as leis sanitaristas da época, que vetavam a existência de um cemitério dentro da área urbana – o que ocorria com o primeiro cemitério municipal, localizado perto da estação ferroviária, na área da atual igreja São Benedito –, a Câmara Municipal determinou a construção de um novo cemitério, em área mais distante do núcleo urbano.

A área escolhida estava na entrada do bairro Vila Nery. A construção dos muros e portão foram financiadas pelo Conde do Pinhal e, logo no dia 9 de janeiro de 1882, foi realizado o primeiro sepultado no novo campo santo. Desativado na década de 1890, o cemitério existia ainda na década de 1910, mas foi futuramente substituído pelo campo de futebol Ruy Barbosa.

Em 5 de setembro de 1930, a Câmara Municipal de São Carlos transmitiu a posse do terreno que ficou conhecido como “Campo do Rui”, já que na mesma época era criado o Rui Barbosa Futebol Clube, uma Associação Civil Esportiva.

Com isso, o campo de futebol do Rui Barbosa Futebol Clube (nome dado em homenagem ao advogado e político do Império, “Rui Barbosa”), que pertencia ao São Carlos Clube, recebeu serviços de nivelamento do terreno, construção de arquibancada, instalações sanitárias, bilheterias e pistas. Iniciava nesse momento a estrutura do local.

Diante da necessidade de uma área maior para as atividades esportivas do clube, em 5 de março de 1951, o então presidente do clube Dr. Romeu Santini, enviou um ofício à Prefeitura, sugerindo uma permuta de áreas. O clube ficava com a área da Prefeitura perto do Posto Zootécnico e a Prefeitura ganhava o Campo do Rui Barbosa.

Por meio da Lei no. 1374, de 17 de abril de 1951, a Prefeitura é autorizada a transferir para o São Carlos Clube, pela forma legal, o domínio e posse da área de terreno de propriedade do município requisitada por esse clube, e esta mesma lei autoriza a Prefeitura a receber o Campo do Rui Barbosa, sendo lavrada a escritura de permuta dos terrenos em 27 de dezembro do mesmo ano

Na década de 50, o então prefeito Dr. Alderico Vieira Perdigão, resolveu investir na melhoria do Campo do Rui Barbosa, para transformá-lo no “Estádio Municipal Ruy Barbosa”. Essas melhorias visavam à comemoração do Centenário da Cidade, e também os Jogos Abertos que seriam realizados em São Carlos.

Em uma placa que ficava no portão de entrada, onde estava a bilheteria e que foi demolida para a construção da piscina da FESC, constava que o Estádio Rui Barbosa foi inaugurado em 4 de novembro de 1958, com a presença do governador Jânio Quadros, na gestão do prefeito Dr. Alderico Vieira Perdigão. Esta placa encontra-se guardada, para posterior instalação, visando preservar a memória desse espaço.

Já a pista de atletismo, consta na Ata do Conselho da Escola de Educação Física, de 6 de outubro de 1986, que os membros decidiram por nominá-la Prof. Antonio Stella Moruzzi, com placa alusiva datada de 7 de maio 1987.

