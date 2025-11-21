Estacionamento Solidário vai arrecadar fundos para o Natal das Crianças no dia 5 de dezembro

Motoristas que utilizarem a Área Azul de São Carlos no dia 5 de dezembro poderão transformar o pagamento do estacionamento em um gesto de solidariedade. Por meio de uma parceria entre o Fundo Social de Solidariedade e a empresa Estapar, toda a arrecadação do sistema de estacionamento rotativo será destinada ao Natal Solidário, ação que tem como objetivo levar alegria às crianças de diversos bairros da cidade.

A presidente do Fundo Social e primeira-dama, Herica Ricci Donato, destaca que a iniciativa permite que cada motorista contribua automaticamente. Para participar, basta pagar a Área Azul de forma habitual — com agentes da concessionária, nos terminais de autoatendimento ou pelo aplicativo Zul+, que disponibiliza as opções de R$ 0,95 (30 minutos), R$ 1,90 (1 hora), R$ 2,85 (1h30) e R$ 3,80 (2 horas).

Mesmo quem não for estacionar pode ajudar: o aplicativo permite a compra de minutos avulsos de estacionamento, que serão integralmente revertidos ao Fundo Social.

Segundo Herica Ricci Donato, toda a verba arrecadada será usada para promover festas de Natal em diferentes bairros, com brinquedos, alimentos e atividades recreativas. O número de comunidades beneficiadas dependerá da adesão da população.

“Nós contamos com a participação dos são-carlenses para fazer um Natal diferente e mais feliz para as crianças”, reforçou a presidente do Fundo Social.

A ação acontece apenas no dia 5 de dezembro e envolve todos os pontos de estacionamento rotativo da cidade.

