Estacionamento rotativo da área azul volta a funcionar em horário integral

A Estapar, empresa responsável pela operação da Área Azul Digital de São Carlos, retomará a operação do sistema rotativo em horário integral nesta quarta-feira (26). Como a cidade está na fase amarela de controle da pandemia do Plano São Paulo, o novo horário de funcionamento é das 9h às 18h de segunda à sexta-feira e das 9h às 13h aos sábados.

Visando a prevenção e a uma menor disseminação da doença, a Estapar adotará medidas de prevenção e segurança, tanto para seus colaboradores quanto para os clientes que utilizam o serviço.

Os agentes trabalharão com máscaras de pano e face shield (proteção que cobre todo o rosto), além disso, terão frascos individuais com álcool em gel para higienização das mãos.

A empresa também fará a higienização dos parquímetros quatro vezes ao dia, duas na parte da manhã e as outras no período da tarde.O atendimento aos usuários, na central de atendimento,seguirá as medidas de distanciamento e segurança.

A Área Azul Digital de São Carlos pode ser paga com o aplicativo Vaga Inteligente, disponível gratuitamente nas versões Android e iOS. O app funciona como uma carteira eletrônica (e-wallet) e após finalizar o cadastro, o usuário pode pagar e renovar o tíquete até o tempo máximo permitido.

“Nesse momento, o aplicativo proporciona maior segurança e eficiência para realizar o pagamento do sistema rotativo, pois você pode fazer tudo diretamente do carro”, destaca Adelcio Antonini, diretor da Estapar.

