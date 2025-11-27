Estacionamento na XV de Novembro será proibido no trecho entre a Rui Barbosa e Major Manoel Antônio de Mattos

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, anunciou a implantação da proibição de estacionamento na Rua XV de Novembro, no trecho entre a Rua Rui Barbosa e a Rua Major Manoel Antônio de Mattos.

A medida faz parte do pacote de ações para otimizar a malha viária e tem como principal objetivo ampliar as faixas de rolamento, aumentando a capacidade de escoamento do tráfego em um dos corredores mais importantes da região central.

Com a mudança, o município busca reduzir pontos de estrangulamento, melhorar os indicadores de fluidez e proporcionar condições mais adequadas para a circulação de veículos em horário de pico.

Segundo a Administração Municipal, a intervenção — classificada como simples, mas de alto impacto operacional — segue as melhores práticas de gestão de trânsito urbano. A retirada de veículos estacionados em uma área de grande demanda reduz conflitos e torna o deslocamento mais eficiente e previsível, contribuindo também para a segurança viária.

A Prefeitura informou ainda que continuará monitorando o comportamento do tráfego, ajustando medidas sempre que necessário para garantir uma mobilidade mais inteligente, moderna e sustentável para todos os usuários do sistema viário.

