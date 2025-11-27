(16) 99963-6036
quinta, 27 de novembro de 2025
Cidade

Estacionamento na XV de Novembro será proibido no trecho entre a Rui Barbosa e Major Manoel Antônio de Mattos

27 Nov 2025 - 18h16Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Estacionamento na XV de Novembro será proibido no trecho entre a Rui Barbosa e Major Manoel Antônio de Mattos -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, anunciou a implantação da proibição de estacionamento na Rua XV de Novembro, no trecho entre a Rua Rui Barbosa e a Rua Major Manoel Antônio de Mattos.

A medida faz parte do pacote de ações para otimizar a malha viária e tem como principal objetivo ampliar as faixas de rolamento, aumentando a capacidade de escoamento do tráfego em um dos corredores mais importantes da região central.

Com a mudança, o município busca reduzir pontos de estrangulamento, melhorar os indicadores de fluidez e proporcionar condições mais adequadas para a circulação de veículos em horário de pico.

Segundo a Administração Municipal, a intervenção — classificada como simples, mas de alto impacto operacional — segue as melhores práticas de gestão de trânsito urbano. A retirada de veículos estacionados em uma área de grande demanda reduz conflitos e torna o deslocamento mais eficiente e previsível, contribuindo também para a segurança viária.

A Prefeitura informou ainda que continuará monitorando o comportamento do tráfego, ajustando medidas sempre que necessário para garantir uma mobilidade mais inteligente, moderna e sustentável para todos os usuários do sistema viário.

Leia Também

São Carlos tem saldo positivo de 3.080 empregos em 2025
Trabalho19h25 - 27 Nov 2025

São Carlos tem saldo positivo de 3.080 empregos em 2025

Mostra do Cemac apresenta trabalhos de 24 oficinas artísticas e segue até sexta-feira
Cidade19h24 - 27 Nov 2025

Mostra do Cemac apresenta trabalhos de 24 oficinas artísticas e segue até sexta-feira

Prefeitura propõe isenção fiscal ao Flor de Maio e assina Carta Antirracista
Cidade18h47 - 27 Nov 2025

Prefeitura propõe isenção fiscal ao Flor de Maio e assina Carta Antirracista

ImpactUFSCar estreia com destaque e fica entre as 15 melhores equipes no Desafio Quant AI Itaú Asset 2025
Cidade17h47 - 27 Nov 2025

ImpactUFSCar estreia com destaque e fica entre as 15 melhores equipes no Desafio Quant AI Itaú Asset 2025

ACISC divulga horário especial do comércio para o fim de novembro e todo o mês de dezembro
Cidade16h56 - 27 Nov 2025

ACISC divulga horário especial do comércio para o fim de novembro e todo o mês de dezembro

Últimas Notícias