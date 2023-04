Estação de Tratamento de Esgoto de São Carlos: alta tecnologia, redução de custos e eficiência

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) tem investido bastante em pesquisas e ações tecnológicas para aprimorar, cada vez mais, o tratamento do esgoto gerado em São Carlos. Tratar esgoto é uma tarefa complexa e, por isso mesmo, exige e merece cuidados e controles permanentes para eficiência das suas variadas etapas. Afinal de contas, o esgoto lançado em rios, sem o adequado tratamento, provoca sério desequilíbrio no ecossistema aquático e compromete a saúde pública. Para afastar estes riscos, estações de tratamento de esgoto são fundamentais para proteção do meio ambiente e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

MAIS EFICIÊNCIA, MENOS CUSTOS - Baseada em uma filosofia de trabalho de gestão de melhoria contínua, a administração da ETE busca alternativas e intervenções com o objetivo de aumentar a eficácia de tratamento e reduzir custos. “De forma sistemática são realizados testes em laboratório com o objetivo de analisar produtos químicos alternativos mais adequados e selecionar a dosagem correta de cada produto, para eliminação total do desperdício. Um exemplo do plano de ação de melhoria contínua foi a substituição de equipamentos misturadores/dosadores de polímero para garantir a dosagem exata, sem desperdícios”, afirma a Dra. Leila Patrizzi, Gerente de Operações de Tratamento de Água e Esgoto do SAAE. E ela acrescenta: “Além da otimização do tratamento (aumento da eficiência e redução de custos) a gestão da ETE visa, também, a sustentabilidade ambiental com projetos de reutilização dos subprodutos gerados na ETE, água de reuso e geração de energia a partir do biogás e da queima do lodo”.

A Gerente de Operações de Tratamento de Água e Esgoto do SAAE São Carlos, esclarece, ainda, que atualmente está sendo implantada a segunda parte da ETE, uma obra de R$ 40 milhões, que permitirá aumentar o tratamento para uma vazão aproximada de 1000 litros/s. Esta segunda etapa deverá entrar em operação já no início de 2024. E estimando-se uma população de 500 mil habitantes, a terceira etapa deverá ser implantada a partir de 2055, e terá capacidade para tratar 1.300 litros/s.

ETAPAS DE TRATAMENTO - A ETE Monjolinho tem uma desenvolve uma concepção rigorosa, dividida em processos sistemáticos. São eles: tratamento preliminar (remoção de sólidos grosseiros, areia e gordura); tratamento biológico/reatores UASB (remoção de DBO, DQO e sólidos); tratamento físico-químico: Coagulação/Floculação/Flotação por Ar Dissolvido (remoção de DBO, DQO, sólidos, fósforo, etc.); desinfecção com radiação ultravioleta (microrganismos); pós-aeração/escada hidráulica. Com eficiência acima de 90% de remoção de matéria orgânica, a ETE trata, em média, 695 L/s.

Para o presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, São Carlos está entre um grupo seleto de cidades do mesmo porte que tem essa preocupação com o esgoto que produz. “Acredito que é motivo de orgulho para todos nós o trabalho extraordinário que a ETE Monjolinho desenvolve na cidade. Sabemos que muito já foi e está sendo feito, e a ideia é aumentar dia a dia essa excelência com a capacitação dos profissionais, incentivo de parcerias com Universidades e Centros de Pesquisa, investimento em tecnologia e todas as demais formas de apoio que possibilitem avanços nessa área primordial quando se fala em meio ambiente e qualidade de vida”.

Como 2º Diretor de Capacitação de Recursos Humanos da ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, cargo que assumiu no último dia 28 de março, Mariel Olmo também sinaliza que essa função é mais um reforço que São Carlos tem na ampliação de novas diretrizes e conquistas na direção de melhorias neste setor. “Essa representação de São Carlos em uma entidade tão importante, que luta junto aos municípios para mais recursos e financiamentos, sobretudo na Caixa Econômica Federal e BNDES, os dois grandes agentes de fomento, é muito significativa para colocar nossa cidade no radar dos investimentos em nível nacional”.

ENDEREÇO - A ETE Monjolinho fica na estrada vicinal Cônego Washington José Pêra, s/n, e funciona 24 horas, inclusive sábados, domingos e feriados, com uma equipe composta por 27 pessoas que atuam na administração, operação, manutenção e monitoramento.

