Espetos Bicão faz homenagem e oferece jantar aos socorristas do Samu

Os "anjos" durante o recebimento do jantar: gesto de carinho e reconhecimento - Crédito: Divulgação

Em tempos de pandemia da Covid-19, os atos de solidariedade e reconhecimento aumentam em São Carlos e ações sociais ocorrem quase que diariamente.

Na noite desta terça-feira, 21, foi a fez dos socorristas do Samu serem reconhecidos pelos valorosos serviços de atendimentos médicos que prestam diariamente, quando são chamados.

Desta forma, o Espetos Bicão, em forma de homenagem, ofereceu um jantar a todos os socorristas. Foram várias porções encaminhadas aos funcionários da saúde.

Para cada funcionário, apetitosos espetinhos e um cartão com os seguintes dizeres:

“Aos anjos do Samu – São Carlos, que todos os dias dedicam-se incondicionalmente à nossa saúde. A nossa gratidão e reconhecimento.

Família Espetos Bicão”

Diante de um gesto de carinho e reconhecimento, os socorristas do Samu entraram em contato com o São Carlos Agora para agradecer a atitude. “Isso faz com que a cada dia, possamos nos empenhar ainda mais em salvar vidas”, afirmaram os “anjos” da saúde.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também