Especialização MBE em Gestão da Produção da UFSCar recebe inscrições

O ritmo acelerado de desenvolvimento de novas tecnologias tem provocado grandes mudanças em empresas dos mais variados setores e levado profissionais dos mais diferentes setores a buscarem capacitações para atualizar seus processos e operações para aproveitar dos benefícios vindos dessas inovações. Atualmente, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) recebe inscrições no Curso de Especialização Master of Business Engineering (MBE) em Gestão da Produção.

A gestão da produção é uma parte crucial das operações de uma empresa. Estar atualizado com as melhores práticas, metodologias e tecnologias nesse campo pode proporcionar várias vantagens. "Acreditamos que agregar diversos conhecimentos, métodos e tecnologias das áreas de Engenharia de Produção e Gestão de Operações à gestão das empresas pode se constituir em diferencial competitivo", avalia Rosane Alcantara, professora do Departamento de Engenharia de Produção (DEP) da UFSCar e coordenadora da pós-graduação.

A grade curricular, dividida em seis módulos, aborda conceitos de gestão de operações, da qualidade, econômica, além da própria dinâmica organizacional e do trabalho, assim como modelos de negócios digitais. Dentre outros assuntos, são tratados sistemas de produção e estratégia, gerenciamento de projetos, desenvolvimento de produtos, planejamento e controle. Também há conteúdos sobre logística integrada, marketing e outros relacionados a economia, como engenharia econômica, administração financeira e microeconomia gerencial.

As aulas online e ao vivo do Curso de Especialização MBE em Gestão da Produção, que começam em abril de 2024, ocorrem às terças e quintas-feiras, das 19h às 22 horas. Engenheiros, administradores, economistas e demais profissionais graduados em nível superior interessados no tema, podem participar. Os interessados devem se inscrever pelo site www.dep.ufscar.br. Na página, há mais informações, como valores de investimento.

