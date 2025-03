O curso online de especialização em Fitoterapia Clínica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para vagas específicas para médicos que atuam na Atenção Primária da rede pública de saúde, via Sistema Único de Saúde (SUS), de São Carlos e região. Este curso foi criado para atender a uma demanda crescente de conhecimento dos profissionais de saúde, habilitada por seus órgãos de classe, à prescrição fitoterápica. O objetivo é promover capacitação para a prescrição, em relação aos conceitos da área de Fitoterapia, para que os alunos possam empregá-los na prática clínica, na prevenção e tratamento de patologias dos diversos sistemas orgânicos.

A pós-graduação, que está em sua quinta turma, conta com professores renomados de diferentes áreas e com disciplinas que abordam desde princípios básicos até conteúdos específicos relacionados a distúrbios dos sistemas cardiovascular, imunológico, renal, digestivo, nervoso, dentre outros assuntos. Na série curricular, também são tratados temas como controle do estresse, fitoterapia no esporte e na estética. Em seus conteúdos, a Fitoterapia se alinha à Fisiopatologia e à Farmacologia convencional para possibilitar a prescrição adequada e o uso racional da flora medicinal e dos medicamentos fitoterápicos, de forma individualizada e considerando as características individuais dos pacientes e as interações medicamentosas.

As aulas começam em abril de 2025 e seguem até maio de 2026. A carga horária é de 364 horas, com atividades totalmente online, divididas entre aulas e fóruns ao vivo e atividades assíncronas. Interessados pelas vagas podem preencher esse formulário eletrônico ( https://forms.gle/7C7srFbeYgM7JfxG6 )

Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail fitoterapia@ufscar.br .

