Especialista destaca que São Carlos precisa diversificar atrações turísticas

Antiga senzala na fazenda Santa Maria do Monjolinho - Crédito: Reprodução/Facebook

O município de São Carlos precisa diversificar ainda mais a oferta de atrações turísticas para fazer sua economia avançar, gerando empregos, renda e oportunidades para empreendedores. A afirmação é de Antônio Carlos Tobias, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de São Carlos e ex-secretário de Turismo de Brotas. Administrador por formação, ele é também professor universitário, empresário, diretor da Associação Brasileira de Administradores, diretor do Sindicato das Empresas de Administração e consultor de políticas públicas para desenvolvimento territorial.

“São Carlos recebe um número significativo de turistas. O grande desafio talvez seja ampliar a diversificação na oferta turística, bem como estimular uma maior taxa de permanência dos turistas que já visitam o destino”, destaca ele em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora.

: O especialista em turismo, Antonio Carlos Tobias: “Várias cidades da região tem buscado a formalização de CPLP (Cadeia Produtiva Local) do Turismo que contam com o apoio do governo do Estado de São Paulo, ajudando na elaboração de estratégias de comercialização, acesso a novos mercados, etc”

SÃO CARLOS AGORA – Como o senhor vê o turismo hoje no Brasil?

ANTÔNIO CARLOS TOBIAS – O turismo como um todo hoje no Brasil vive um bom momento. Os números indicam que, em 2025, iremos bater novamente o recorde em número de turistas estrangeiros em solo brasileiro. Novos destinos turísticos vêm se consolidando nas mais diversas regiões do país. No Estado de São Paulo, Olímpia recebe mais de 4 milhões de turistas ao ano. No Nordeste, João Pessoa registra um número significativo de novos hotéis e resorts sendo construídos. Porém, quando olhamos para o potencial de crescimento do turismo doméstico, este ainda está longe do que poderia ser.

SCA – Medidas como o Programa Voa Brasil, do Governo Federal, chegam em boa hora para ampliar os voos comerciais e fomentar o turismo?

TOBIAS – Pouco efetiva. Pesquisas mostram que apenas 25% dos brasileiros utilizam a opção aérea para seus deslocamentos. Fatores como baixa concorrência no setor (apenas três empresas) e preços altos continuam impactando negativamente os turistas.

SCA – O que falta para São Carlos alavancar ainda mais o turismo?

TOBIAS – São Carlos recebe um número significativo de turistas. O grande desafio talvez seja ampliar a diversificação na oferta turística, bem como estimular uma maior taxa de permanência dos turistas que já visitam o destino. Aqui não tem mágica: é necessária a formulação e implantação de políticas públicas de fomento ao turismo em parceria com o trade turístico local e regional.

SCA – No caso do Museu Asas de um Sonho, como o município deveria agir?

TOBIAS – Este é um grande desafio. O Museu Asas de um Sonho, quando em funcionamento, foi um importante atrativo turístico da região. Neste momento, o poder público deve se colocar como um parceiro da iniciativa privada, caso ele volte a funcionar.

SCA – Falta uma articulação regional para ampliar o turismo, como um consórcio entre São Carlos, Descalvado, Porto Ferreira, Brotas, Jaú, Araraquara, Itirapina, Ribeirão Bonito, Dourado etc.?

TOBIAS – Uma articulação regional é sempre importante e deve ser fortalecida. Várias cidades da região têm buscado a formalização de CPLP (Cadeia Produtiva Local do Turismo), que conta com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, ajudando na elaboração de estratégias de comercialização, acesso a novos mercados etc.

