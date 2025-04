Especialista destaca que mudanças farão arrecadação de São Carlos crescer

Impostos - Crédito: divulgação

A reforma tributária poderá aumentar a arrecadação de São Carlos com a criação do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). Quem garante isso é o advogado Breno Bassoli – Tributarista do FM/Derraik Advogados. Ele afirma que atualmente é impossível de se ter uma previsão precisa sobre a arrecadação dos municípios a partir da implementação da reforma tributária. Bassoli destaca que os municípios com a economia mais dinâmica e maior consumo, como é o caso de São Carlos, deverão ter um avanço na arrecadação com os novos impostos que substituirão o ISS, o ICMS e outros.



O ISS é o segundo imposto em arrecadação em São Carlos com previsão de R$ 252 milhões em 2025. Até o dia 23 de abril o município já arrecadou R$ 46 milhões com este tributo. Com a reforma tributária há um temor de que o município venha a perder receita com o fim do ISS e a criação do IBS.

“O município capaz de atrair contingente populacional, assim como capaz de aumentar a renda e o poder de consumo local, por meio de políticas e investimentos públicos eficientes, tende a potencializar sua arrecadação, seja por aumentar o consumo propriamente dito nessa localidade, seja pela possibilidade de estabelecer alíquotas de IBS-municipal mais elevadas”, destaca o tributarista.

Ele destaca que como a análise dos fluxos populacionais, do aumento de renda e de consumo local não é estática, e vai muito além do aspecto estritamente tributário, é muito difícil afirmar como será o impacto da reforma tributária na arrecadação dos municípios. A maioria dos estudos de impacto em tributação e arrecadação não considera essa complexidade de fatores, embora não possamos fazer afirmações específicas sobre as estimativas relativas ao estudo realizado sobre São Carlos por não termos acessado sua metodologia de trabalho.

“É certo que os impactos na arrecadação serão diferentes para cada um dos municípios, que possuem políticas de tributação, economias e índices socioeconômicos distintos, e que as gestões municipais terão potencial de aumento de arrecadação à medida que sejam capazes de elevar o poder de consumo local”, ressalta.



O especialista destaca que não se trata da mera substituição de um tributo ou da mera compensação da sua arrecadação, mas a alteração de toda a dinâmica de tributação e arrecadação, cujo saldo poderá variar positiva ou negativamente, conforme a conjunção de fatores como economia local, índices socioeconômicos e política tributária.

“No sistema tributário atual, a grandeza econômica tributável pelo ISS corresponde, em regra, ao valor dos serviços realizados pelos prestadores localizados no respectivo município, enquanto as alíquotas aplicáveis podem variar entre 2% e 5%. Com a implementação da reforma tributária, todo o consumo realizado em determinado município, seja pela prestação de serviço, comercialização de bens, inclusive bens imóveis, locação, arrendamento, seja pela cessão de direitos, ficará sujeito à parcela de IBS desse município”, explica Bassoli.



O advogado tributarista também comenta que, ao contrário do que se imagina, os municípios terão autonomia para fixar a alíquota do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). “De acordo com ele, a base de atividades econômicas sujeitas à tributação pelo município aumentará enormemente, assim como a intensidade dessa tributação ficará a cargo do respectivo município, que poderá fixar a sua alíquota de IBS sem observar o limite atualmente previsto para o ISS. Esses elementos reforçam a percepção de que os municípios terão possibilidade de expandir a arrecadação”.



Bassoli também lembra que, além disso, a capacidade operacional de arrecadação dos municípios, realizada por meio do Comitê Gestor do IBS, que tende a coibir a evasão fiscal com a utilização do split payment, assim como o fim da guerra fiscal entre os municípios e entre Estados, também são fatores que potencializarão a arrecadação tributária.

“Portanto, a dinâmica decorrente da reforma tributária conferirá maior autonomia, alcance e eficiência à tributação sobre o consumo de competência dos municípios, permitindo que a arrecadação não apenas compense a arrecadação atual, mas até mesmo supere a arrecadação atual”, comemora o tributarista.



Por outro lado, Bassoli diz que essa dinâmica demandará maior eficiência dos gestores públicos locais na potencialização da capacidade de consumo no âmbito municipal, por meio de uma gestão eficiente de orçamento público e de investimentos. Afinal, a arrecadação tributária ocorrerá sobre o consumo, e não sobre a produção.

“Em outras palavras, para arrecadar mais, o gestor público deverá ser capaz de aumentar o consumo por meio da atração de contingente populacional, do aumento da renda e do poder de compra local para assim aumentar a capacidade de arrecadação local”, afirma.



MUDANÇAS NO PACTO FEDERATIVO – O especialista prevê o fortalecimento dos municípios com a reforma tributária dentro de um novo pacto federativo. “A reforma tributária atribui competência aos municípios ao conferir-lhes a parcela do IBS, mediante fixação da alíquota de IBS-município. Essa atribuição foi uma decisão política acertada que atendeu plenamente ao modelo de autonomia dos entes da federação que fundamenta o pacto federativo, o qual saiu ainda mais fortalecido com o empoderamento dos municípios em relação à arrecadação tributária”.



Ele explica que a substituição do ISS pelo IBS-municipal ampliará a base econômica tributável pelo ISS, assim como permitirá a fixação de alíquotas sem restrições legais específicas, expandindo a autonomia na arrecadação tributária pelos municípios e reduzindo a dependência de recursos provenientes de repartições de arrecadação de outros entes federativos, já que terão ingerência direta na arrecadação por meio de receitas decorrentes de sua própria competência tributária.

Bassoli lembra que atividades que atualmente são tributadas pelo ICMS e outras como a locação e a incorporação imobiliária, que até então não sofrem incidência direta de ICMS e nem de ISS, e não geram arrecadação direta aos cofres públicos municipais, também ficarão sujeitas ao IBS-municipal, cujas alíquotas serão calibradas pelos próprios municípios.

“Portanto, os municípios nunca tiveram a autonomia que terão na arrecadação decorrente da tributação sobre o consumo instituída pela reforma tributária à medida que haverá expansão do universo e controle da tributação do consumo em nível municipal, tornando-os menos dependentes de repartições de receitas de outros entes federativos”, comenta.



MUITOS ASPECTOS POSTIVOS - O advogado tributarista vê ainda muitos pontos positivos na reforma tributária. Ele assegura que ela proporcionará uma sinergia entre tributação sobre o consumo, arrecadação e aplicação dos recursos públicos jamais verificada no Brasil até então.

“Com a lógica atual de tributação sobre a produção, os entes federativos (Estados e municípios) procuram atrair empresas para sua localidade como forma de geração de empregos e arrecadação tributária por meio de incentivos fiscais. A redução da arrecadação provoca a diminuição de recursos para utilização em investimentos locais que, no longo prazo, representam impactos negativos na renda e no poder de consumo local”, observa ele.

A lógica instituída pela reforma tributária gerará incentivos, segundo ele, para o aumento da renda e do consumo localmente dado que a arrecadação advirá justamente da tributação do consumo local, e não da produção local.

“Essa lógica se reverte em favor da população à medida que a arrecadação será impulsionada pelo aumento da renda e do consumo, os quais dependem, em certa medida, da eficiência na alocação dos recursos públicos, para a efetiva elevação da qualidade de vida e do poder de compra local, formando um ciclo virtuoso”, comemora.

Nesse contexto, de acordo com Bassoli, é preciso que os gestores públicos, adaptem-se à nova lógica de tributação e de arrecadação que será estabelecida pela reforma tributária, sob o risco de tornarmos a discussão sobre seus impactos infrutífera, não captando os verdadeiros ganhos que ela proporciona tanto para contribuintes quanto para administração pública.

