Especialista contesta eficácia de novas regras para atendimento de estudantes com TEA

O atendimento será realizado pelos Profissionais de Apoio Escolar para Atividades Escolares. Foto: Divulgação/Governo de SP - Crédito: Agência SP

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) apresentou novas diretrizes para o atendimento educacional de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). As mudanças têm como objetivo ampliar a oferta de suporte aos alunos, promovendo um ambiente mais inclusivo e que favoreça o desenvolvimento pessoal e a aprendizagem de cada estudante.



A partir deste ano, o atendimento será realizado pelos Profissionais de Apoio Escolar para Atividades Escolares (PAE-AEs), cuja função será ajustada conforme o grau de suporte necessário aos estudantes. As novas regras, segundo o governo, permitem um modelo mais dinâmico e abrangente, garantindo suporte pedagógico e respeitando as individualidades de cada aluno.

Esses profissionais serão direcionados ao atendimento dos estudantes com TEA a partir de três classificações:



Grau 1: um PAE-AE poderá atender até cinco estudantes com grau de suporte nível 1, mesmo que eles estejam em turmas diferentes.

Grau 2: um PAE-AE poderá atender até três alunos na mesma sala. Caso haja alunos de grau 1 na mesma turma, o profissional poderá apoiar três estudantes de grau 2 e até dois de grau 1.

Grau 3: na terceira classificação, um PAE-AE poderá atender até dois estudantes com grau de suporte nível 3, desde que estejam na mesma turma.



Até 2024, o acompanhamento desses estudantes era feito por professores auxiliares de sala.

O secretário executivo da Educação de SP, Vinicius Neiva, explica que nenhum aluno ficará desassistido e não haverá demissão de profissionais. “Não haverá retirada de profissionais, muito pelo contrário, a gente está acrescentando recursos, acrescentando profissionais para que o aluno continue sendo atendido, continue aprendendo e a gente desenvolvendo a autonomia dele também”. Reforçou.

Os docentes nessa posição que não forem reconduzidos à função de PAE-AE poderão optar por atribuir aulas em outras funções ou ainda atuar como professores eventuais da rede — aqueles que substituem docentes ausentes —, conforme cronograma de cada uma das 91 diretorias regionais de ensino do estado.



COMPROMISSO COM A INCLUSÃO E INVESTIMENTOS - Além dos PAE-AE, todos os alunos continuarão a ser acompanhados por equipes pedagógicas compostas por professores especializados em educação especial e outros profissionais da escola.

Para apoiar essa iniciativa, a Seduc-SP fará um investimento adicional de R$ 135 milhões à educação especial, que será utilizado na contratação de novos profissionais, melhorias na acessibilidade das escolas e projetos de qualificação para os educadores.

A terapeuta ocupacional Juliana afirma que que na prática a realidade é totalmente diversa do que prevê o governo

ESPECIALISTA CONTESTA EFICIÊNCIA DE MEDIDAS – A terapeuta ocupacional Juliana Lopes de Moraes, formada pela UNESP de Marília, e que se aperfeiçoou em Neuropediatria pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HC) E é mestre em Terapia Ocupacional pela UFSCar, afirma que não acredita na eficiência das medidas tomadas pelo governo paulista com relação ao tratamento aos estudantes com TEA. “Muitas vezes a teoria é muito bonita, mas realidade é bem diferente. Na prática, infelizmente não acontece o que o governo planeja, principalmente porque falta capacitação dos professores. É necessário se pensar melhor na dinâmica sobre inclusão”, afirma ela.

Juliana também é especialista em Análise do Comportamento Aplicado (ABA) pelo Lahmei UFSCar (cursos de integração sensorial), além de atender na clínica Sílaba, especializada em autismo. Ela tem um podcast sobre autismo que se chama “Autismo Outbox” e ministra palestras sobre autismo e outras deficiências. “Vejo as mães entrando com processos judiciais para conseguir um professor ou cuidador para seus filhos na escola regular”, destaca a terapeuta ocupacional.

