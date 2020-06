Esgoto vaza em calçada no Cidade Aracy

Crédito: Divulgação

Um problema que ocorre desde o dia 18 de junho tem causado mal-estar em moradores residentes na rua Carlos Paschoalino, próximos ao numeral 445, no Cidade Aracy 2.

Na manhã desta terça-feira, 30, reclamantes entraram em contato com o São Carlos Agora e informaram que a rede de esgoto está danificada e abriu um buraco na calçada onde são vistos dejetos e ainda sofrem com uma fedentina insuportável.

“Já entramos em contato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). Eles informaram que iriam vir solucionar o problema, mas até agora ficou só na promessa”, disse uma dona de casa. Segundo ela conviver com a situação é humilhante. “Acredito que seja um descaso das autoridades municipais que tem todas as ferramentas para resolver. Mas ignoram nossa reivindicação”, finalizou.

Mande seu recado (sempre com uma foto) para o email faleconosco@saocarlosagora.com.br ou pelo WhatsApp 16 99963-6036.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também