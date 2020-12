Esgoto estourado causa inconvenientes no Antenor Garcia

Crédito: Divulgação

O rompimento da rede de esgoto na rua Guarino Baldan, em frente ao numeral 100, no Antenor Garcia, é motivo de inconvenientes para moradores. No início da tarde desta sexta-feira, 11, eles entraram em contato com o São Carlos Agora para relatar o problema e mostrarem insatisfação pelo fato de se considerarem “esquecidos” pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

Segundo uma dona de casa o problema ocorre desde o dia 19 de novembro e desde então ela afirma ter mantido contato com a autarquia por várias vezes.

“Eu ligo direto e eles (Saae) falam que estão com poucos funcionários e eu tenho que ter paciência”, disse a mulher. Segundo ela, não é só em frente sua casa que ocorre o vazamento. “Na casa em frente, os dejetos saem de dentro da garagem”, observou, salientando que o mau cheiro é insuportável. “E a fedentina entra dentro de nossa casa”, comentou.

