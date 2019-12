Esgoto escorre pela calçada no Antenor Garcia

Crédito: Divulgação

Desde o dia 23 de dezembro, um esgoto provavelmente entupido, tem trazido um desconforto imenso para moradores residentes na rua Guarino Baldan, no Antenor Garcia.

No dia 26, alertados, fiscais do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) estiveram no local e garantiram que “algo seria feito”. Mas até a manhã desta segunda-feira, 30, nada de prático tinha sido feito.

Diante da inércia, os reclamantes entraram em contato com o São Carlos Agora para denunciar o problema. “Reclamamos junto à autarquia e nada foi feito e dejetos são lançados na calçada, em frente a residência de uma idosa de 78 anos. Para piorar, com esse calor, o cheiro é insuportável, desumano”, disse uma dona de casa. “A idosa já passou mal e chora por passar por esta situação. Quero apenas que o Saae venha e resolva. Acredito que isso é uma questão de saúde pública”, finalizou.

