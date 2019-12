Esgoto escorre a céu aberto e atinge o Córrego Gregório, em São Carlos

Crédito: Marcos Escrivani

Moradores residentes no Azulville I entraram em contato com o São Carlos Agora na manhã desta segunda-feira, 30, para fazer uma grave denúncia: que o rompimento da rede de esgoto faz com que dejetos escorra a céu aberto e atinja o Córrego Gregório.

Um leitor do portal informou via WhatsApp que o problema acontece a aproximadamente 10 dias. Uma tubulação teria rompido na Avenida Comendador Alfredo Maffei, altura do numeral 4571, atrás do Condomínio Maneiras.

“Está vazando bastante esgoto ali. O cheiro está bem desagradável e, para complicar um pouco mais, o esgoto corre a céu aberto por uns 100 metros. Cai na rede pluvial que desemboca no Córrego Gregório bem na rotatória Celeste Zanon”, explicou o reclamante.

“Sabemos é o tempo de festas, mas o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) poderia ter uma equipe para emergência ou contratar uma das muitas empresas da região para ao menos amenizar o problema. Vários moradores entraram em contato com a autarquia e nada até o momento”, relatou o leitor do SCA.

Mande seu recado (sempre com uma foto) para o email faleconosco@saocarlosagora.com.br ou pelo WhatsApp 16 99963-6036.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também