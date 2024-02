Esgoto a céu aberto incomoda moradores no CDHU

Esgoto é um dos inconvenientes que tira a paciência dos moradores do CDHU - Crédito: Lourival Izaque

Esgoto a céu aberto, mato alto, a presença de moscas, procriação de animais peçonhentos (escorpiões, por exemplo) e o medo da presença do Aedes aegypti. Estes inconvenientes têm tirado o sono e a paciência dos moradores do CDHU, na Vila Isabel.

Mais precisamente quem reside no condomínio 2 (bloco 5) do bairro. No começo da tarde desta quinta-feira, 8, eles entraram em contato com o portal para denunciar o problema, já que, garantem, a Prefeitura Municipal não realiza a manutenção e fiscalização no CDHU.

De acordo com os reclamantes, o esgoto está aberto e exala um cheiro definido como “terrível e insuportável”. Se não bastasse este inconveniente, não há a poda do mato e ainda a procriação de animais peçonhentos e a presença excessiva de moscas. Alertam ainda, a possibilidade da presença do mosquito que transmite a dengue.

Diante do exposto, eles solicitam que a Prefeitura faça uma fiscalização pelo bairro e que as reivindicações expostas na matéria sejam atendidas.

