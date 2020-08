Esgoto a céu aberto completa 40 dias no Residencial Itamaraty

Esgoto escorre a céu aberto: apesar de conhecedor do problema, Saae ignora - Crédito: Marcos Escrivani

“Por mais que a gente ligue, reivindique, peça, implore, nada acontece. O descaso é grande”. Desta forma moradores residentes na rua Paulo de Carvalho, no Residencial Itamaraty, se mostraram quanto a um problema de saúde pública: a ruptura da rede de esgoto e o vazamento de dejetos que escorre por vários metros e atinge inclusive uma APP (área de proteção permanente), onde há uma criação de cavalos.

Na manhã desta segunda-feira, 31, vários moradores, indignados, entraram em contato com o São Carlos Agora e não esconderam a insatisfação.

“Aqui temos pessoas idosas e muitas crianças que brincam em frente às suas casas. Mas todos são obrigados a conviver com um cheiro insuportável diariamente”, comentou um dos reclamantes.

Neste período de 40 dias, disse que entrou em contato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) em várias oportunidades. Mas nada de efetivo aconteceu.

“O problema não é resolvido e o que mais incomoda, quando ligamos na autarquia, é que eles afirmam conhecer o problema, que não se trata somente de um reparo e é um conserto ‘mais específico’. Então pergunto: independentemente do que seja, quando é que de fato eles irão vir e resolver? Somos obrigados a conviver com esse perigo de esgoto a céu aberto? E as crianças? Vão esperar ficar doente?” indagou o leitor do SCA.

Mande seu recado (sempre com uma foto) para o email faleconosco@saocarlosagora.com.br ou pelo WhatsApp 16 99963-6036.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também