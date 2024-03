Escoteiros do GE251 doam embalagens para projeto Domus

Envolvimento do GE251-SP com o projeto Domus está alinhado com os princípios do escotismo - Crédito: Comunicação GE251

O Grupo Escoteiro São Carlos (GE251) tem arrecadado, entre seus integrantes, embalagens longa vida para doação ao projeto Domus do Grupo Enactus USP e no último sábado, 9, fizeram a entrega do material à Diretora de Operações do projeto, Luiza Nastri.

O projeto reutiliza as embalagens das caixinhas para produzir revestimento térmico para forros e paredes destinando-os para habitações precárias.

O envolvimento do GE251-SP com o projeto Domus está alinhado com os princípios do escotismo, que promove atividades solidárias e de preservação ambiental. A reciclagem das embalagens contribui de forma positiva para reduzir os impactos negativos dos resíduos no meio ambiente, além de ajudar famílias em vulnerabilidade socioeconômica. As embalagens de leite longa vida recolhidas são cuidadosamente limpas, armazenadas e periodicamente entregues a um representante do projeto.

No sábado, os lobinhos (assim chamados os escoteiros de 7 a 10 anos), também receberam informações e conversaram com a Diretora de Operações do Projeto. Mateus Priole Gomes diz que aprendeu que “eles reutilizam caixinhas de leite”. Nicolas Lorenzo Bernard acrescenta que a caixa longa vida tem 3 camadas: papelão, plástico e alumínio e mostra que aprendeu como devem ser entregues as caixinhas para uso no projeto: “a gente pega uma caixa de leite e recorta e tem que lavar... e juntar várias”. Giovanna Mendes Galucci diz que aprendeu que as caixinhas de leite são um material térmico e “que eles põem esse material para proteger a casa das pessoas pra não sentir calor nem frio.” Mateus complementa: “aí eles juntam umas nas outras, formando placas que são aplicadas em casas carentes e isso faz com que as casas ganhem proteção térmica, proteção contra bichos ou insetos e melhor iluminação”. Bernardo Dias Cardoso conta sobre a importância da Campanha: “que deve trazer caixas de leite para o Domus que ajuda os outros”. Nicolas convida: “e quem quiser ajudar o projeto Domus é só doar sua caixinha de leite”.

Para saber mais sobre o projeto Domus e locais de coleta, acesse: instagram.com/projetodomus

Para saber mais sobre o Grupo Escoteiro São Carlos, acesse: instagram.com/escoteirosaocarlos251sp

Leia Também