terça, 16 de setembro de 2025
Cidade

Escorpiões preocupam moradores do Santa Felícia

16 Set 2025 - 14h42Por Jessica Carvalho R.
Moradores da Rua Albino Trinques, no bairro Santa Felícia,  estão em alerta após a recorrente aparição de escorpiões nas residências.

Na semana passada, uma moradora foi picada no dedo da mão ao ser surpreendida pelo animal. Já nesta semana, outra vizinha encontrou um escorpião saindo do ralo enquanto lavava o quintal. 

A presença frequente desses animais peçonhentos acende o alerta para riscos de acidentes, principalmente com crianças e idosos, que são mais vulneráveis ao veneno do escorpião. Os moradores pedem maior atenção das autoridades de saúde e de controle de zoonoses para ações de prevenção e combate na região.

 

