Escorpiões preocupam moradores da Vila Brasília

Moradores da Vila Brasília, estão em alerta diante do aumento no aparecimento de escorpiões em áreas próximas a um cemitério e a um campo de viação. Segundo relatos, o mato alto, o acúmulo de lixo e a falta de manutenção têm contribuído diretamente para a proliferação de animais peçonhentos, gerando medo entre as famílias.

Uma moradora, afirma que a situação vem se agravando e teme que o problema saia do controle caso não haja intervenção do poder público.

“Sinceramente, nosso bairro está condenado a ficar bem pior, com cemitério e esse campo de viação, mato alto, lixo. E olha que a minha casa está dedetizada até maio desse ano”, relatou.

De acordo com os moradores, o mato alto e o descarte irregular de resíduos criam o ambiente ideal para o surgimento de escorpiões, que encontram abrigo e alimento nesses locais. A preocupação aumenta principalmente nos períodos de calor e chuva, quando a incidência desses animais tende a crescer.

Além dos escorpiões, há registros do aparecimento de aranhas e outros insetos, ampliando o receio, especialmente entre famílias com crianças e idosos.

