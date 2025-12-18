(16) 99963-6036
Escorpião é encontrado em residência no Jardim Medeiros

18 Dez 2025 - 13h45Por Jessica Carvalho R
Um escorpião foi encontrado dentro de uma residência no Jardim Medeiros.O registro ocorreu na Rua Almir José Tadeu Paschoalin e chamou a atenção dos moradores para os riscos causados pela presença desses animais peçonhentos em áreas urbanas.

Segundo o morador, o aparecimento do escorpião pode estar relacionado ao mato alto e à existência de entulhos nas proximidades da residência, fatores que favorecem a proliferação desses animais.

A presença de escorpiões costuma ser mais frequente em locais com acúmulo de lixo, restos de materiais de construção e falta de manutenção de terrenos. As autoridades de saúde orientam a população a manter quintais e áreas externas limpos, vedar ralos e frestas e evitar o acúmulo de entulhos, além de acionar os órgãos competentes em caso de novos registros.

Em caso de picada, a recomendação é procurar atendimento médico imediato, especialmente quando se trata de crianças, idosos ou pessoas com problemas de saúde.

