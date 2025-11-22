(16) 99963-6036
sábado, 22 de novembro de 2025
Cidade

Escorpião é encontrado em residência no Cidade Aracy 2

22 Nov 2025 - 12h45Por Jessica Carvalho R.
Um morador da rua Expedita Maria Costa, no Cidade Aracy 2, levou um susto na manhã deste sábado ao encontrar um escorpião dentro da própria residência. O animal foi localizado em um dos cômodos da casa, deixando a família preocupada com o risco de acidentes.

Segundo o morador, que enviou o alerta, o escorpião foi percebido a tempo e ninguém ficou ferido.

Com o aumento das temperaturas, é comum a incidência de escorpiões em áreas urbanas, já que eles buscam abrigo e alimento em locais próximos às residências. O bairro Cidade Aracy é uma das regiões onde há maior registro desse tipo de ocorrência.

 

