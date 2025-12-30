(16) 99963-6036
Escorpião é encontrado em apartamento no São Carlos 8

30 Dez 2025 - 09h39Por Jessica Carvalho R
Escorpião - Crédito: divulgaçãoEscorpião - Crédito: divulgação

Uma moradora do bairro São Carlos 8, relatou ter encontrado um escorpião amarelo dentro do próprio apartamento, na manhã desta semana. Segundo ela, o animal estava no chão do quarto no momento em que se levantava para se arrumar e ir ao trabalho.

“Levantei para me arrumar e, ao olhar para o chão, me deparei com esse escorpião amarelo no meu quarto. Fica o alerta para que todos tenham muito cuidado, principalmente ao colocar roupas e calçados, sempre olhando antes”, relatou.

O caso serve de alerta aos moradores da região, já que o escorpião amarelo é considerado uma das espécies mais perigosas do país. A orientação é manter atenção redobrada, evitar o acúmulo de entulho, vedar ralos e frestas e, em caso de aparecimento do animal, acionar os órgãos competentes para a remoção.

