(16) 99963-6036
quinta, 30 de outubro de 2025
Cidade

Escorpião é encontrado dentro de mochila de aluna em São Carlos

30 Out 2025 - 09h40Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Escorpião - Crédito: divulgaçãoEscorpião - Crédito: divulgação

Uma mãe entrou em contato com o São Carlos Agora relatando um episódio de susto e preocupação na tarde de quarta-feira (29), depois que sua filha, aluna da Escola Estadual Prof. Carmine Botta, encontrou um escorpião dentro da própria mochila ao chegar em casa.

Segundo o relato, a menina chegou da escola, colocou a bolsa sobre a mesinha e foi almoçar. Cerca de 40 minutos depois, ao abrir a mochila para pegar o caderno, percebeu a presença de um “bicho” dentro.“Levei a bolsa lá fora para sacudir e, quando sacudi, caiu um escorpião”, contou a mãe.

O caso serve de alerta para pais e responsáveis, especialmente neste período em que o clima mais quente favorece o aparecimento de animais peçonhentos

Leia Também

Sebo de São Carlos reúne mais de 30 mil títulos e escritor aposta em sobrevida para o livro físico
Dia do Livro 07h26 - 30 Out 2025

Sebo de São Carlos reúne mais de 30 mil títulos e escritor aposta em sobrevida para o livro físico

Prefeitura de São Carlos qualifica servidores com curso de Power BI em parceria com o SENAI
Cidade05h52 - 30 Out 2025

Prefeitura de São Carlos qualifica servidores com curso de Power BI em parceria com o SENAI

Árvore com risco de queda interdita rua no Santa Felícia
Cidade20h53 - 29 Out 2025

Árvore com risco de queda interdita rua no Santa Felícia

Fundo Social entrega 70 kits maternidade à Santa Casa de São Carlos
Cidade20h47 - 29 Out 2025

Fundo Social entrega 70 kits maternidade à Santa Casa de São Carlos

Trânsito é interditado na rotatória do Cristo após forte chuva em São Carlos
Cidade20h35 - 29 Out 2025

Trânsito é interditado na rotatória do Cristo após forte chuva em São Carlos

Últimas Notícias