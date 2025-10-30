Escorpião é encontrado dentro de mochila de aluna em São Carlos

Escorpião - Crédito: divulgação

Uma mãe entrou em contato com o São Carlos Agora relatando um episódio de susto e preocupação na tarde de quarta-feira (29), depois que sua filha, aluna da Escola Estadual Prof. Carmine Botta, encontrou um escorpião dentro da própria mochila ao chegar em casa.

Segundo o relato, a menina chegou da escola, colocou a bolsa sobre a mesinha e foi almoçar. Cerca de 40 minutos depois, ao abrir a mochila para pegar o caderno, percebeu a presença de um “bicho” dentro.“Levei a bolsa lá fora para sacudir e, quando sacudi, caiu um escorpião”, contou a mãe.

O caso serve de alerta para pais e responsáveis, especialmente neste período em que o clima mais quente favorece o aparecimento de animais peçonhentos

Leia Também