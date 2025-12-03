(16) 99963-6036
quarta, 03 de dezembro de 2025
Cidade

Escorpião é encontrado dentro de casa no Santa Angelina

03 Dez 2025 - 17h31Por Jessica Carvalho R
Um morador do bairro Santa Angelina, levou um susto na noite de ontem (02) após encontrar um escorpião dentro do banheiro de sua residência, localizada na Rua Elias Landgraf. Segundo relatou, a presença do animal pode estar relacionada a um terreno baldio situado nos fundos de sua casa, na Rua Miguel Donofrio, onde há grande acúmulo de lixo e entulho.

De acordo com o morador, o local apresenta condições favoráveis para a proliferação de pragas, incluindo escorpiões, que costumam se esconder em ambientes úmidos, com matéria orgânica e acesso fácil a insetos — seu principal alimento. Ele também não descarta a possibilidade de o animal ter surgido pelo esgoto, já que escorpiões conseguem trafegar pelas tubulações.

 

