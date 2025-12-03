Escorpião é encontrado dentro de casa no Santa Angelina

Um morador do bairro Santa Angelina, levou um susto na noite de ontem (02) após encontrar um escorpião dentro do banheiro de sua residência, localizada na Rua Elias Landgraf. Segundo relatou, a presença do animal pode estar relacionada a um terreno baldio situado nos fundos de sua casa, na Rua Miguel Donofrio, onde há grande acúmulo de lixo e entulho.

De acordo com o morador, o local apresenta condições favoráveis para a proliferação de pragas, incluindo escorpiões, que costumam se esconder em ambientes úmidos, com matéria orgânica e acesso fácil a insetos — seu principal alimento. Ele também não descarta a possibilidade de o animal ter surgido pelo esgoto, já que escorpiões conseguem trafegar pelas tubulações.

