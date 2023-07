Escorpião é capturado dentro de casa no Jardim Munique

SIGA O SCA NO

Em uma das reclamações, imagem mostra escorpião capturado dentro de uma casa - Crédito: Divulgação

Moradores de dois bairros de São Carlos entraram em contato nesta quinta-feira, 13, com o São Carlos Agora para denunciar problemas que mexem com a saúde pública. Em um deles, questão de animais peçonhentos e o segundo, despejo irregular de resíduos sólidos.

No Jardim Munique, na rua Hermano Bonfim da Silva, em um terreno o mato alto toma conta e além de infestação de insetos, o local teria se tornado procriação de animais peçonhentos e uma dona de casa relatou que nesta quarta-feira, capturou no interior de sua moradia, um escorpião.

Já no Jardim Social Presidente Collor, na rua José Mário Gonçalves, um morador reclamou que um terreno próximo a sua moradia virou depósito de lixo e entulho.

Em ambas as reclamações, os leitores do portal solicitaram providências e que as reivindicações sejam atendidos.

Leia Também