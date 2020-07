Escolas Sesi de São Carlos realizam Drive Thru Solidário para arrecadação de agasalhos

Crédito: Divulgação

Nesta semana, as três unidades escolares do Sesi de São Carlos realizarão um Drive Thru Solidário em prol da Campanha do Agasalho 2020.

As doações recebidas serão distribuídas para ONGs e Instituições da cidade. Estas realizarão a triagem de famílias carentes e a redistribuição dos agasalhos.

Como medida preventiva de proteção contra o novo coronavírus, é solicitado que todas as peças doadas estejam devidamente higienizadas e embaladas.

Como será realizada a entrega das doações?

· O doador poderá permanecer dentro do automóvel e entregar as doações em sacolas plásticas.

· É obrigatório o uso da máscara facial.

Os colaboradores estarão aguardando em frente às portarias principais de cada unidade escolar. Assim todos poderão matar um pouquinho a saudade.

ESCOLA SESI VILA ISABEL

Dias 28 E 30/07 - Terça, das 7h às 9h | Quinta, das 16h às 18h

Endereço: R. Cel. José Augusto de Oliveira Salles, 1325 - Vila Isabel.

Telefone: (16) 3306-1050

ESCOLA SESI JD. ITAMARATI

Dia 30/07 - Quinta-feira, das 6h45 às 8h30 e das 13h15 às 14h30

Endereço: R. Mauro Tomase, 455 - Jardim Itamarati.

Telefone: (16) 3361-5345

ESCOLA SESI VILA PRADO

Dia 30/07 - Quinta-feira, das 7h30 às 9h30 e das 14h30 às 15h30

Endereço: R. Ananias Evangelista de Tolêdo, 659 - Vila Prado.

Telefone: (16) 3374-2986

