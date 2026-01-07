Escolas municipais passam por manutenção e reformas antes do retorno das aulas

A Secretaria Municipal de Educação está promovendo uma série de intervenções de manutenção e reforma nas unidades da rede municipal para garantir que os prédios escolares estejam em plenas condições até o retorno das aulas, previsto para o dia 13 de fevereiro.

As ações incluem a substituição de telhados e caixas d’água, limpeza de piscinas, troca de todas as caixas de areia, reformas de banheiros, instalação de alarmes, serviços de roçagem, além de dedetização e desratização em todas as escolas.

Entre os destaques está a retirada das últimas caixas de amianto, que estão sendo substituídas por novas estruturas, reforçando o compromisso da administração com a saúde e a segurança de alunos e servidores. Nesta semana, o serviço ocorre no CEMEI Amélia Botta. Outras unidades também recebem a melhoria, como os CEMEIs Julien Fauvel (Costa do Sol), Helena Dornfeld (São João Batista), Carmine Botta (Jardim Beatriz) e Bruno Panhoca (Azulville). No CEMEI Osmar Stanley (Boa Vista), a substituição já foi concluída.

O CAIC Afonso Fioca Vitalli, no bairro Cidade Aracy, passa por serviços de roçagem. Já no CEMEI Amélia Botta, além da troca das caixas, está em andamento a instalação de um novo telhado, com investimento aproximado de R$ 197 mil. No novo CEMEI Sílvio Padovan, construído no bairro Ipê Mirim, ocorre a instalação de alarmes. Na EMEB Ulisses Picolo, no bairro Eduardo Abdelnur, a reforma dos banheiros teve início nesta quarta-feira, dia 7.

O secretário municipal de Educação, Lucas Leão, destacou o empenho das equipes envolvidas. “Estamos trabalhando intensamente para que nossas escolas estejam em ordem e prontas para receber os alunos no dia 13 de fevereiro. As equipes de manutenção estão atentas a cada detalhe, desde a troca de telhados até a modernização das estruturas, garantindo mais segurança e conforto para toda a comunidade escolar”, afirmou.

