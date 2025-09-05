Escolas Municipais de São Carlos recebem destaque no prêmio excelência educacional

A entrega do Prêmio Excelência Educacional aconteceu na manhã desta sexta-feira (05/09), no auditório da Escola Estadual Álvaro Guião. O evento reconheceu escolas municipais e estaduais que atingiram as metas de alfabetização estabelecidas pelo SARESP, dentro do programa Alfabetiza Juntos SP, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo.

Três escolas da rede municipal de São Carlos foram premiadas: a EMEB Professor Afonso Fioca Vitali (CAIC), dirigida por Melina Thais da Silva Mendes, com 1.029 alunos matriculados; a EMEB Dr. Alcyr Afonso Leopoldino, sob direção de Hellen Ramos Arruda, com 472 alunos; e a EMEB Professora Maria Ermantina Carvalho Tarpani, liderada por Leia Priscila da Silva dos Santos, com 275 estudantes. Cada unidade receberá um troféu e R$100 por aluno, valor que será investido diretamente em ações voltadas à primeira infância.

Representando o presidente da Câmara, Lucão Fernandes, o vereador Gustavo Pozzi, também professor da rede estadual, destacou a importância da iniciativa. “Esses eventos são importantes para ressaltar as escolas que se empenharam para ter um desempenho melhor. São iniciativas que valorizam o trabalho das escolas, dos professores, e mostram que estamos tendo ganhos educacionais ao longo dos anos”, afirmou.

Débora Gonzalez Costa Blanco, dirigente regional de ensino, explicou que o prêmio está alinhado ao programa Alfabetiza Juntos SP e aos objetivos nacionais de alfabetização até o segundo ano do ensino fundamental. “O resultado a gente lê em notas, mas ele é um processo. O que vale mesmo é tudo o que foi feito pelas equipes, professores e estudantes. É muito importante para uma região desenvolvida como a nossa ter essa excelência”, disse.

O secretário municipal de Educação, Lucas Leão, ressaltou que a conquista é fruto de um trabalho coletivo. “Esse resultado vem de anos de investimento na rede municipal. O ex-prefeito Airton Garcia iniciou esse processo com contratações e estrutura, e hoje, com o apoio do prefeito Netto Donato e do vice Roselei Françoso, estamos colhendo os frutos. Agradeço aos profissionais da rede, diretores, coordenadores, professores, que fazem esse resultado acontecer”.

O prefeito de São Carlos, Netto Donato, também comentou a premiação. “Investir na educação é investir no futuro da cidade. Ver nossas escolas sendo reconhecidas em um programa estadual mostra que estamos no caminho certo. Vamos continuar apoiando e fortalecendo a rede municipal para que mais conquistas como essa aconteçam”. Os prefeitos de Corumbataí (Joãozinho Altarugio) e de Itirapina (Dona Graça Moraes) estiveram presentes à cerimônia.

Além de São Carlos, os municípios de Corumbataí, Descalvado, Dourado, Ibaté, Itirapina e Ribeirão Bonito também foram homenageados. Ao todo, 19 escolas estaduais da região receberam reconhecimento, evidenciando o compromisso coletivo com a melhoria da educação pública.

