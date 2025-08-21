Escola LATAM de Mecânicos abre primeiras vagas externas em São Carlos

LATAM - Crédito: divulgação

A Escola LATAM de Mecânicos, localizada no LATAM MRO de São Carlos (SP) – o maior centro de manutenção aeronáutica da América do Sul –, abre pela primeira vez vagas para o público externo, oferecendo 20 oportunidades na segunda turma do programa. Os candidatos também poderão concorrer a bolsas de estudo de 65%.

O curso é voltado a quem deseja iniciar carreira em manutenção aeronáutica, uma das áreas mais estratégicas e demandadas do setor e será o único curso no Brasil ministrado em um Centro de Instrução certificado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) dentro de uma companhia aérea.

“Abrir a Escola LATAM para candidatos externos reforça nosso compromisso com o desenvolvimento de novos talentos e com o crescimento da aviação no país. É a chance de transformar sonhos em profissão”, afirma Alexandre Peronti, diretor de Manutenção da LATAM Brasil.

COMO SE INSCREVER

Podem participar pessoas com mais de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para frequentar aulas presenciais em São Carlos (SP). É necessário ter interesse em formação de Mecânico de Manutenção Aeronáutica e disposição para atuar na área.

As inscrições estarão abertas exclusivamente de 21 a 31 de agosto por meio do formulário de inscrição. O início das aulas está previsto para 29 de setembro, com encontros presenciais de segunda a sexta-feira, das 16h30 às 20h30.

A ESCOLA LATAM

A Escola LATAM oferece Curso Básico de Manutenção de Aeronaves e Curso Complementar de Especialidades (Célula, Grupo Motopropulsor ou Aviônicos). Cada módulo tem nove meses de duração. As aulas técnicas são ministradas por especialistas da LATAM, enquanto disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Naturais contam com professores externos.

Inaugurada em dezembro de 2024, a Escola LATAM iniciou atividades com uma turma de 70 funcionários bolsistas da companhia, que tiveram bolsas de 75% do custo do curso. Para esta primeira turma, 60 bolsas foram concedidas a Auxiliares Técnicos I e II e 10 a colaboradores de outras áreas.

Nesta segunda turma, a grande novidade é a abertura de vagas para o público externo, ampliando o acesso à formação de mão de obra qualificada para o setor aéreo.

Clique aqui para acessar o edital com mais detalhes.

LATAM MRO DE SÃO CARLOS (SP)

O LATAM MRO é o maior centro de manutenção aeronáutica da América do Sul, com 95 mil m², 7 hangares e 22 oficinas. Emprega cerca de 2 mil profissionais e realiza mais de 60% das manutenções programadas da frota LATAM.

É homologado por autoridades internacionais como EASA (Europa), FAA (EUA) e DGAC (Chile). Desde 2019, utiliza drones com inteligência artificial para inspeção de aeronaves, processo 12 vezes mais rápido que o método tradicional e totalmente digital.

Em novembro de 2024, a LATAM anunciou investimento de R$ 40 milhões em um novo hangar para manutenção de Boeing 787 Dreamliner e Airbus A320, com operação prevista para setembro de 2025 e geração de cerca de 300 empregos.

Por assessoria Latam

