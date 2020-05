Escola Industrial de São Carlos completa 88 anos

Crédito: Divulgação

Em um post em sua página no Facebook, o jornalista Cirilo Braga lembrou na manhã desta quinta-feira, 14, os 88 anos da Escola Industrial, que começou a funcionar no dia 13 de maio de 1932.

Abaixo, a íntegra da postagem do jornalista, que fez carreira em São Carlos, mas é natural da vizinha e hospitaleira Boa Esperança do Sul

“Ontem (quarta-feira, 13) se completaram 88 anos da instalação da tradicional “Escola Industrial” de São Carlos, ocorrida em 13 de maio de 1932. A Escola, que mais tarde recebeu o nome de Paulino Botelho, foi criada por lei de 13 de fevereiro de 1930 e implantada como "Escola Profissional Secundária Mista".

O estabelecimento foi incorporado ao Centro Estadual de Educação Paula Souza em 1993. A curiosidade é que seu edifício na rua Marechal Deodoro, Vila Nery, se destinava originalmente a abrigar uma Casa de Saúde, empreendimento privado que não chegou a funcionar.

A Prefeitura adquiriu o prédio que estava inacabado e concluiu a obra na gestão do prefeito Paulino Botelho de Abreu Sampaio, possibilitando o funcionamento da escola. Aqui, o prédio como era nos seus primórdios (no desenho do professor Julio Bruno) e uma imagem da atual entrada, com o busto do patrono”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também