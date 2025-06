"Escola do Dinheiro" chega em São Carlos e oferece aulas para jovens e adultos sobre o impacto das escolhas financeiras no futuro

Realizado com o incentivo do Condeca (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente), o projeto Escola do Dinheiro estará presente em 12 cidades do estado de São Paulo, de abril a agosto de 2025, com 6 dias de atividades por cidade/etapa.

A Escola do Dinheiro oferece aulas interativas e gameficadas, com o objetivo de desenvolver habilidades práticas em gestão de orçamentos, novos investimentos e planejamento financeiro. Com recursos como planilhas, jogos educativos, exercícios práticos e dinâmicas de discussão em grupo, os professores terão a oportunidade de abordar diversos aspectos do tema de maneira envolvente e instrutiva.

O local conta com um espaço para 35 pessoas, além de notebooks equipados com simuladores de investimento, jogos educativos e ferramentas para atividades práticas. O público-alvo é formado principalmente por jovens de 11 a 17 anos, bem como pelas famílias da região.

O projeto terá início no dia 23 de junho, segunda-feira, na EMEB Dalila Galli, localizada na Rua Rio Araguaia, s/n no Jardim Jockei Club A, em São Carlos (SP), e permanecerá no local até o dia 28/06.

Para conferir o calendário completo e mais informações sobre a programação, acesse: www.projetoescoladodinheiro.com.br.

Serviço: Escola do Dinheiro

Data: 23 a 28 de junho de 2025

Horário: atendimento as escolas: segunda a sexta das 8h às 12h e das 14h às 18h

Atendimento individual ou em grupos abertos à comunidade: terças e quintas das 19h às 21h; sábados das 9h às 12h

Local: EMEB Dalila Galli - Rua Rio Araguaia, s/n - Jardim Jockei Club A, São Carlos - SP

Idade indicativa: 11 a 17 anos

