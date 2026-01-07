Escola de verão gratuita oferece formação em tecnologia para meninas de 8 a 18 anos

Meninas de 8 a 18 anos interessadas em tecnologia, inovação e empreendedorismo poderão participar da 8ª edição da Technovation Summer School for Girls (TechSchool). As atividades, totalmente online e gratuitas, acontecem de 21 de fevereiro a 21 de abril e são promovidas pelo Grupo de Alunas de Ciências Exatas (GRACE) do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos.

A iniciativa tem como objetivo ensinar métodos inovadores e desenvolver competências para a criação e comercialização de aplicativos móveis voltados à solução de problemas da comunidade. Durante a formação, as participantes aprendem todas as etapas do processo, da ideia ao desenvolvimento do app.

Ao final da escola de verão, a expectativa é que os projetos sejam apresentados no Technovation Girls, competição internacional que reúne iniciativas lideradas por meninas e jovens de diversos países.

Inscrições

As inscrições serão realizadas no dia 10 de janeiro, a partir das 14h, durante uma transmissão ao vivo no canal do GRACE no YouTube. Para participar do processo seletivo, é necessário ter e-mail do Gmail, RG e CPF (se houver), além dos dados do responsável legal. Também será solicitado um vídeo de motivação com até dois minutos.

Segundo a organização, a seleção levará em conta a ordem de inscrição e a motivação apresentada nos vídeos enviados pelas candidatas. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais e no canal oficial do GRACE no YouTube.

Sobre a iniciativa

Promovida pelo ICMC da USP, a TechSchool é coordenada pelas professoras Leo Ribeiro, Lina Garcés e Kalinka Castelo Branco, com a participação de estudantes e egressas da graduação e pós-graduação do ICMC, além de colaboradoras de universidades federais e da indústria que integram o Grupo de Alunas de Ciências Exatas. O grupo de extensão desenvolve ações em tecnologia e ciências exatas voltadas ao público feminino.

Realizada desde 2018, a escola de verão já impactou mais de 800 meninas e hoje integra um projeto mais amplo: a Rede de Ensino Brasileira para Engenharias e Ciências Exatas (REBECA), aprovada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

A TechSchool acumula resultados expressivos. Em 2021, o aplicativo Diana foi campeão da América Latina. Já em 2025, o app Interpret recebeu o prêmio Latin America Regional Honorees, uma menção honrosa internacional.

Busca por voluntários

Como nas edições anteriores, a TechSchool também busca voluntários para atuar como mentores(as). Podem se inscrever estudantes de graduação ou pós-graduação, profissionais da educação e pessoas que atuem em tecnologia, engenharia, negócios, comunicação e empreendedorismo, entre outras áreas.

As inscrições para a monitoria seguem abertas até 18 de janeiro e a participação é altamente incentivada. Mais informações podem ser obtidas no formulário divulgado pela organização., neste link