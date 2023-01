Escola de São Carlos desenvolve estação de monitoramento do clima

Procurar monitorar o tempo e contribuir com a comunidade não só de São Carlos, mas de toda a região. Com este propósito, surgiu em 2021, a ideia da montagem de estação meteorológica. A iniciativa partiu de dois professores da Escola Estadual Jesuíno de Arruda, localizada na Vila Prado.

A sugestão era de um centro de análise e monitoramento do tempo em São Carlos e foi abraçada por alguns alunos e em 2022, a proposta começou a tomar forma.

De acordo com Guilherme Vinicius Biason, em períodos de chuvas, a população de uma forma geral sofre com problemas causados pelas tempestades, e com isso, traz danos ao comércio e até fatalidades.

Através disso, carinhosamente batizada de Estação Meteorológica JA, Biason disse que o objetivo da criação consistia no monitoramento do tempo da região, em especial quando há riscos para as pessoas (como enchentes e alagamentos), emitindo alerta para elas, através de um aplicativo de celular, pudesse ter acesso. “A previsão é que o APP seja desenvolvido esse ano. Esperamos que a estação esteja parcialmente operante até o fim de 2023, fornecendo dados para institutos meteorológicos”, afirmou.

De acordo com Biason, por enquanto a equipe é pequena, porém buscam fazer o possível para contribuir com os moradores são-carlenses. “Sempre estudamos quais as melhores medidas a serem tomadas quanto às questões climáticas. Para isso esperamos contar com o apoio de todos”, informou.

De com Biason, a estação JA está presente no Instagram (@estacaojesuino (https://www.instagram.com/estacaojesuino/); Facebook (Estação Meteorológica JA - PEI Jesuíno de Arruda

(https://www.facebook.com/estacaojesuino) e no gmail: estacaojesuino@gmail.com

A ESCOLA

A escola PEI Jesuíno de Arruda (hoje em tempo integral), é uma das mais tradicionais de São Carlos, localizada na Vila Prado. Fundada na década de 1950, a instituição já contou com mais de 1.300 alunos ativos.

