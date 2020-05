‘Escola de Inovadores’ do Centro Paula Souza será realizada em formato virtual

O Programa “Escola de Inovadores” do Centro Paula Souza (CPS), curso de extensão gratuito organizado pela Inova CPS, que ensina empreendedores a transformar ideias inovadoras em startups, terá um novo formato, totalmente on-line. As atividades da edição 2020, que em São Carlos e região contam com o apoio de diversas instituições de tecnologia e inovação, serão feitas por meio de uma plataforma de aprendizagem virtual devido às medidas de isolamento para conter o novo coronavírus.

Para participar, é necessário apresentar uma ideia de empreendedorismo (produto, serviço, processo e tecnologia) que será avaliada com base em critérios como inovação, viabilidade técnica e potencial mercadológico.

No momento da inscrição, o interessado deve escolher uma das 47 turmas disponíveis nas Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais mais próximas de sua residência. As escolas são administradas pelo CPS, autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Em São Carlos e região faz parte do programa a Fatec de São Carlos, ETEC de São Carlos e a Etec de Ibaté. “O formato virtual é uma alternativa para dar continuidade ao trabalho de fomento ao empreendedorismo. Já formamos três turmas, com índice muito satisfatório de abertura de empresas e, principalmente, na concretização de sonhos e projetos inovadores”, diz o Prof. Dr. Alfredo Colenci Neto, agente de Inovação do Inova CPS na região.

Serão selecionadas propostas com até três integrantes cada uma. A lista de aprovados será divulgada no dia 15 de maio. As atividades ocorrem entre os dias 18 de maio e 20 de julho.

Inovadores digitais

O novo formato terá a mesma duração de 40 horas, distribuídas em 10 aulas semanais. Serão abordados temas como gestão empresarial básica, design thinking, prototipagem, Canvas, marketing, tecnologia aplicada aos negócios, finanças e mercados. O participante também contará com o apoio de mentores para a construção do seu plano de negócios. A mentoria será feita por professores e, em São Carlos, também por especialistas da região.

Ao final, os projetos de startups serão apresentados a empresários, instituições do poder público e representantes de ambientes de inovação, como incubadoras, parques tecnológicos e espaços de coworking, com o intuito de gerar parcerias e oportunidades de negócios.

Serviço

Programa ‘Escola de Inovadores’

Data: inscrições até 11 de maio

Site: https://inova.cps.sp.gov.br/programa-escola-de-inovadores/

Informações: inovadores@cps.sp.gov.br

