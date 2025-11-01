Escola de Férias de Microscopia 2026 da UFSCar está com inscrições abertas

UFSCar -

Estão abertas as inscrições para a Escola de Férias de Microscopia 2026 para alunos de graduação, que será realizada de 9 a 13 de fevereiro de 2026, no Laboratório de Caracterização Estrutural (LCE), no Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Campus São Carlos.

A Escola é voltada a alunos de graduação em fase final de curso (preferencialmente entre o 7º e o 10º semestre) que tenham interesse em aprofundar seus conhecimentos em técnicas de caracterização de materiais.

O evento terá atividades teóricas e práticas em laboratórios, abordando técnicas como DRX, MEV, EBSD, EDS, MET e AFM, além de palestras com pesquisadores e empresas parceiras.

Os participantes selecionados terão a oportunidade de conhecer a infraestrutura das unidades e interagir com professores, alunos de pós-graduação e profissionais da área.

Haverá possibilidade de apoio para hospedagem de alunos vindos de outras instituições, conforme disponibilidade de patrocínios.

Os interessados devem se inscrever até 10 de dezembro, neste formulário (https://forms.gle/oZugbmxExQqKD77z8), onde podem ser encontradas mais informações.

