sábado, 13 de setembro de 2025
Cidade

Escola Cônego Manoel Tobias celebra 70 anos de história

13 Set 2025 - 10h37Por Jessica Carvalho R.
No dia 4 de setembro, a Escola Cônego Manoel Tobias que fica localizado na rua Major Manoel Antonio de Mattos na Vila Nery completou 70 anos de história, marcada por gerações de alunos, professores e funcionários que ajudaram a construir sua trajetória na educação.

Para celebrar a data, foi organizado uma comemoração simples, mas cheia de significado, como forma de homenagem à instituição que se tornou referência e parte importante da vida de muitas famílias da região.

Ex-alunos também marcaram presença, relembrando momentos vividos nas salas de aula e corredores da escola. “Eu mesma estudei aqui e ver essa homenagem é emocionante. É uma forma linda de reconhecer tudo o que a escola representa para nós”, contou uma ex-estudante.

A celebração reforçou não apenas a importância da escola na formação acadêmica, mas também nos valores de convivência e cidadania transmitidos ao longo de sete décadas.

Sete décadas de legado
Fundada em 1954, a Escola Cônego Manoel Tobias se consolidou como um espaço de aprendizado e acolhimento, sendo responsável por marcar a infância e juventude de diversas gerações. Hoje, ao completar 70 anos, segue cumprindo sua missão de educar e formar cidadãos preparados para os desafios do futuro.

