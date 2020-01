Erosão aumenta buracos no entorno de piscinão no Jardim Letícia

Crédito: Marcos Escrivani

Na manhã desta terça-feira, 7, moradores do Azulville I e II entraram em contato com o São Carlos Agora para tornar um público, um problema que consideram “gravíssimo”: um piscinão construído no Jardim Letícia, para conter as águas pluviais, apresenta riscos de um possível rompimento, originado devido as fortes chuvas que caíram recentemente em São Carlos, uma das na cabeceira do Córrego Gregório que ‘corta’ o centro da cidade e que devido a mais recente inundação causou grandes prejuízos a dezenas de comerciantes e a infraestrutura do município.

Segundo Valdecir Silva, morador no Azulville, o piscinão construído atrás da escola Educativa, paralelo ao Córrego do Sorrigotti, que desemboca no Gregório, pode se romper.

O reclamante e leitor do SCA alertou que as fortes chuvas fizeram com que a erosão aumentasse consideravelmente e caso ocorra novas chuvas, pode ocorrer o rompimento e uma grande quantidade de lama e água ir parar justamente no Córrego Gregório.

“Sinceramente estamos preocupados, pois a cada pancada de água o problema aumenta e é a segunda vez que este portal noticia sobre o piscinão em questão em um prazo de 30 dias. Como cidadão estamos fiscalizando e alertando as autoridades municipais antes que algo mais grave possa ocorrer. Seria sensato que fiscais viessem o quanto antes, analisassem o problema e tomassem medidas práticas e objetivas. Depois que acontecer algo, não adianta arranjar desculpas”, afirmou Valdecir.

